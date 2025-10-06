Amor: Tendrás a tu disposición la palabra amable y el consejo desinteresado de tu familia. Vivirás una segunda luna de miel.
Dinero: Respecto a tu adicción a los juegos de azar, que son tentaciones muy peligrosas, lo mejor es evitarlas de entrada.
Santo Domingo 23°C/26°C
