Arqueólogos buscan en RD a Enriquillo, considerado el primer guerrillero de América

Un grupo internacional de arqueólogos busca en la República Dominicana los restos del legendario líder indígena taíno Enriquillo (1498-1535), considerado 'el primer guerrillero de América', protagonista de un alzamiento contra los españoles y que, posteriormente, tras aceptar la paz con los colonizadores, tuvo tratamiento de noble.

Enrique Bejo ('Enriquillo'), quien fue educado por frailes franciscanos, inició en 1519 una insurrección contra las autoridades españolas refugiándose en las montañas de Bahoruco, al suroeste del país, hasta que en 1533 aceptó la paz ofrecida por Carlos I de España.

El rastro de los restos mortales de Enriquillo se perdió hace siglos, aunque de acuerdo con documentos históricos, pidió ser enterrado en la iglesia de Las Mercedes en lo que entonces era la localidad de Azua (suroeste). El templo fue víctima de un terremoto en el siglo XVIII que la destruyó en gran parte.

"En esa destrucción, todos los bloques de las paredes de la iglesia y del techo colapsaron, y esto quedó abandonado", indica a EFE Kathleen Martínez, la arqueóloga directora de la excavación que se prolongará hasta el 28 de febrero.

La historiadora dominicana Lidia Martínez de Macarrulla dijo a EFE que la mayor evidencia de que los restos del líder indígena se encuentran en esta iglesia es "una carta que escribieron los miembros de la Real Audiencia en el año 1535 dirigida al emperador Carlos V, informándole de la muerte del cacique Enriquillo".

Añade que, en esa misiva, se dice que Enriquillo "había pedido ser enterrado en la iglesia de Las Mercedes en una villa llamada Azua de Compostela", un templo que fue construido en el siglo XVI.

Un centro de enterramiento "muy activo"

Siguiendo esa pista, en el 2021 científicos israelíes realizaron un sondeo con radar en las ruinas de esta iglesia y encontraron tres puntos donde se localizarían osamentas.

Con esos indicios se iniciaron hace dos semanas los trabajos arqueológicos y, de momento, se han localizado más de diez cuerpos, lo que indica que el templo fue un lugar de enterramiento "muy activo", apunta Kathleen Martínez, quien es conocida en República Dominicana por buscar desde hace dos décadas la tumba de Cleopatra en Egipto.

"Lo primero es determinar con los especialistas si (los restos mortales) son españoles, para descartar los europeos, o si son nativos. Luego, si son nativos, utilizaríamos toda la tecnología existente (...) para tratar de buscar información", detalla Martínez.

"Sabemos que el cacique Enriquillo sufrió varias enfermedades y quizás con la tecnología moderna, si estamos en presencia de los restos del cacique, podamos reconstruir esa historia", añade.

Para el arqueólogo español Antonio Guio, quien participa en esta excavación, si Enriquillo hubiera sido enterrado con algún amuleto o elemento propio de su cultura indígena, "podría ser un indicativo muy interesante en caso de encontrarlo", y "la siguiente opción" sería hacer "un análisis de los huesos que podría dar otro tipo de información sobre el ADN".

Importancia cultural

Este esfuerzo por hallar los restos de Enriquillo obedece a que "representa la identidad nacional" y a que "se levantó contra la Corona española en busca de la dignidad de su pueblo", defiende Martínez.

"Logró que la Corona española negociara con él un acuerdo de paz para salvar la vida y la dignidad de su pueblo. Es el primero de los nuestros que luchó por los derechos humanos, y eso me cautivó", afirma esta arqueóloga.

En 2021, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió un decreto para construir un mausoleo en honor a Enriquillo que, según la historiadora Martínez de Macarrulla, sería erigido en lo que queda de esta iglesia de las Mercedes en el caso de que se encontraran los restos mortales.

De igual forma, si no se diese con la osamenta del cacique indígena, se construiría un cenotafio en dicho lugar.

"Entendemos que Enriquillo merece, en su lucha por la libertad y la dignidad, que el pueblo nuestro, y creo todo el Caribe, toda Hispanoamérica, lo conozca y honre su memoria, porque fue un gran luchador por la libertad y por la dignidad de su etnia", señala Martínez de Macarrulla.