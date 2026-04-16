El aderezo ranch, un condimento básico para muchas comidas

El aderezo ranch es el más vendido para ensaladas en Estados Unidos, y lo ha sido desde que le arrebató el trono al aderezo italiano a finales del siglo XX.

Sigue siendo un aderezo especial para la lechuga iceberg y la romana. Pero ahora el aderezo ranch compite con el kétchup y otros condimentos, una salsa cremosa para acompañar desde alitas de pollo picantes y pepinillos fritos hasta, quizás lo más controvertido, la pizza.

Es omnipresente, un ingrediente básico y versátil de la gastronomía estadounidense, fácil de encontrar en supermercados, recetas y menús. Existen libros de cocina enteros y un restaurante dedicados a su sabor.

Amada y criticada a partes iguales, la salsa ranchera también forma parte de la cultura popular estadounidense. Algunos escritores la han bautizado como el "gran condimento americano" y, de forma menos halagadora, como "extravagante y vulgar". Evoca nostalgia, según Nick Higgins, ejecutivo de la empresa matriz de Hidden Valley Ranch, que aprovecha ese sentimentalismo y fomenta la afición por la salsa ranchera.

¿Las polémicas virales sobre comida que inspira su producto? También las aceptan. «Nos encanta», dijo. «Es uno de los temas que podemos debatir como personas y no pasa nada».

La historia de cómo el rancho llegó a la cima de esa montaña es una historia estadounidense, una hazaña difícil que evoca el espíritu emprendedor del país.

“Lo que empezó casi como una broma se convirtió en una industria multimillonaria”, explicó el difunto Steve Henson en un artículo del Los Angeles Times sobre su famoso aderezo y Hidden Valley Ranch, el negocio de venta por correo que lanzó en la década de 1950 y que vendió a The Clorox Company dos décadas después.

Henson, contratista de fontanería en Alaska, empezó a servirlo a sus trabajadores. Su mezcla de hierbas, especias, suero de leche y mayonesa se hizo tan popular entre los huéspedes de Hidden Valley, el rancho turístico que él y su esposa abrieron en California, que la empezó a vender como una mezcla seca para preparar en casa. Finalmente, Clorox embotelló una versión de larga duración, y otras marcas como Ken's, Kraft Foods y Wish-Bone se sumaron a la tendencia.

A Debbie Wilson Potts le encanta el aderezo ranch. Su familia es dueña de Cold Spring Tavern en California, el primer restaurante en servir el aderezo de Henson fuera de su rancho. Su tía, ya fallecida, que conoció a Henson, describió una vez su primera vez probándolo: "Me inundó la boca como un tren de carga".

También se popularizó en todo Estados Unidos. En su libro "La cocina estadounidense y cómo llegó a ser así", Paul Freedman incluye el aderezo ranch junto con el sushi, la rúcula y otras modas culinarias de los años 80, la misma década que le dio al país los Doritos Cool Ranch. Después de 40 años de popularidad, afirma, es probable que el aderezo ranch haya llegado para quedarse.