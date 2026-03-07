Frutas en colombia
Un viaje por las frutas de Colombia: una cata llena de descubrimientos
Confieso que pensé que conocía bien las frutas tropicales. Pero después de asistir a una cata guiada por Luz Adriana Jaramillo Murriá, entendí que apenas había explorado una pequeña parte del universo frutal de Colombia.
La experiencia fue un verdadero recorrido sensorial. Probamos frutas dulces, ácidas, refrescantes; algunas delicadas y otras con sabores intensos y sorprendentes. También hubo otras más suaves o incluso casi insípidas, pero todas con algo en común: forman parte de una biodiversidad extraordinaria que convierte a Colombia en uno de los territorios más ricos del mundo en variedades frutales.
Uno de los grupos más fascinantes fue el de las pasifloras, la familia del maracuyá. Allí descubrimos frutas como el maracuyá, la gulupa, la curuba, la granadilla y la badea, cada una con su personalidad: desde la acidez vibrante del maracuyá hasta la delicadeza dulce de la granadilla.
También exploramos distintas variedades de guayabas, como la dulce, base del tradicional bocadillo con queso, la guayaba agria, perfecta para jugos refrescantes, y la aromática pomarosa o manzana rosa.
Entre las frutas más llamativas estuvieron aquellas provenientes de cactus, como la pitahaya amarilla, conocida por sus propiedades digestivas, la pitahaya blanca y la tuna, jugosa y llena de fibra.
Otro momento memorable fue descubrir frutas emblemáticas como el lulo, con su sabor cítrico tropical, y la uchuva, pequeña pero poderosa en antioxidantes. La guanábana, cremosa y dulce, contrastaba con el anón, extremadamente aromático.
Desde las regiones del Pacífico colombiano llegaron sabores igualmente sorprendentes, como el borojó, considerado un energizante natural, y el chontaduro, fruto de una palma con alto contenido de nutrientes.
La cata también permitió conocer frutas menos conocidas pero igualmente fascinantes, como el achachairú, refrescante y ligeramente ácido; el yacon, crujiente y dulce, con propiedades prebióticas; y la guama, cuya pulpa blanca recuerda a un algodón dulce natural.
Para cerrar el recorrido, no faltaron los clásicos tropicales: piña Golden Honey, mangos de distintas variedades y tamarindo, con su característico equilibrio entre dulzor y acidez.
Más que una degustación, la experiencia fue una invitación a descubrir cómo cada fruta cuenta una historia de territorio, clima y cultura. Salí de la cata con la certeza de que el universo de las frutas colombianas es tan diverso como el país mismo: colorido, sorprendente y lleno de sabores por explorar. Si decides viajar a Bogotá, no dudes en vivir esta experiencia...
A continuación le muestro un listado de alguna de las frutas que más se cosechan en Bogotá, Colombia:
Maracuyá (Fruta de la Pasión)
Familia: Passifloraceae
Sabor: Ácido y refrescante
Beneficio: Alto contenido de vitamina C, fortalece el sistema inmunológico.
Gulupa (Maracuyá Morado)
Familia: Passifloraceae
Sabor: Similar al maracuyá, ligeramente más dulce y más aromático
Beneficio: Rica en antioxidantes, favorece la digestión.
Curuba (Banana Passionfruit)
Familia: Passifloraceae
Sabor: Aromático y ácido (también se disfruta en jugo con leche)
Beneficio: Fuente de vitamina C y antioxidantes.
Granadilla (Granadilla Dulce)
Familia: Passifloraceae
Sabor: Dulce y delicado
Beneficio: Relajante natural, rica en fibra y vitaminas A y C.
Badea (Granadilla Gigante)
Familia: Passifloraceae
Sabor: Suave y ligeramente dulce
Beneficio: Propiedades calmantes, ayuda a la digestión.
Guayaba Dulce (Guayaba Pera)
Familia: Myrtaceae
Sabor: Dulce y fragante
Beneficio: Muy alta en vitamina C y fibra.
Guayaba Agria (Guayaba Coronilla)
Familia: Myrtaceae
Sabor: Ácida (se consume generalmente en jugo con agua)
Beneficio: Refrescante y rica en antioxidantes.
Guayaba Manzana
Familia: Myrtaceae
Sabor: Dulce con textura firme
Beneficio: Rica en fibra y vitamina A.
Guayaba Arazá
Familia: Myrtaceae
Sabor: Aromática y ácida (se consume en jugo con leche)
Beneficio: Alta en antioxidantes y vitamina C.
Pomarrosa (Manzana Rosa)
Familia: Myrtaceae
Sabor: Ligero, floral y ligeramente dulce
Beneficio: Hidratante y rica en compuestos fenólicos.
Tomate de Árbol
Familia: Solanaceae
Sabor: Dulce y ácido (se consume en jugo con agua)
Beneficio: Rico en vitamina A y antioxidantes.
Lulo
Familia: Solanaceae
Sabor: Cítrico y tropical (se consume en jugo con agua)
Beneficio: Alto en vitamina C, favorece la digestión.
Uchuvas (Golden Berries)
Familia: Solanaceae
Sabor: Dulce y ligeramente ácido
Beneficio: Ricas en antioxidantes, fortalecen el sistema inmunológico.
Pitahaya (Fruta del Dragón Amarilla)
Familia: Cactaceae
Sabor: Dulce y delicado
Beneficio: Regulador digestivo natural.
Pitahaya Blanca (Fruta del Dragón Blanca)
Familia: Cactaceae
Sabor: Suave y refrescante
Beneficio: Hidratante y alta en fibra.
Tuna (Higo de Nopal)
Familia: Cactaceae
Sabor: Dulce y jugoso
Beneficio: Rica en fibra y antioxidantes.
Guanábana
Familia: Annonaceae
Sabor: Dulce y cremoso
Beneficio: Alta en vitamina C y antioxidantes.
Anón
Familia: Annonaceae
Sabor: Muy dulce y aromático
Beneficio: Fuente natural de energía, rica en minerales.
Chontaduro (Fruto de la Palma de Durazno)
Familia: Arecaceae
Sabor: Suave y con textura harinosa
Beneficio: Alto en betacarotenos y fuente natural de energía.
Corozo / Coquito (Fruto de la Palma Mararay)
Familia: Arecaceae
Sabor: Sutil con notas a nuez
Beneficio: Rico en grasas saludables y energía natural.
Borojó
Familia: Rubiaceae (la misma familia del café)
Sabor: Dulce con notas terrosas
Beneficio: Energizante natural, rico en antioxidantes.
Mangostino
Familia: Clusiaceae
Sabor: Dulce con una acidez delicada
Beneficio: Potentes propiedades antioxidantes.
Achachairú
Familia: Clusiaceae
Sabor: Dulce y ligeramente ácido, muy refrescante
Beneficio: Rico en vitamina C y compuestos antiinflamatorios.
Guama (Guaba o “Ice Cream Bean”)
Familia: Fabaceae
Sabor: Dulce con pulpa algodonosa
Beneficio: Fuente natural de energía.
Tamarindo
Familia: Fabaceae
Sabor: Profundo, agridulce
Beneficio: Digestivo natural, rico en antioxidantes.
Ciruela Claudia
Familia: Rosaceae
Sabor: Dulce y jugosa.
Yacón
Familia: Asteraceae
Sabor: Dulce y crujiente
Beneficio: Contiene prebióticos naturales (inulina) que favorecen la salud intestinal.
Piña Golden Honey
Familia: Bromeliaceae
Sabor: Muy dulce y aromática
Beneficio: Rica en bromelina, favorece la digestión.
Mango Azúcar
Familia: Anacardiaceae
Sabor: Muy dulce y jugoso
Beneficio: Fuente de vitaminas A y C.
Mango Tommy
Familia: Anacardiaceae
Sabor: Dulce con ligera acidez
Beneficio: Rico en antioxidantes.
Mango Ferchis
Familia: Anacardiaceae
Sabor: Muy dulce, con fibra suave
Beneficio: Fuente natural de energía, rico en vitaminas.