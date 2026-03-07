Un viaje por las frutas de Colombia: una cata llena de descubrimientos

Confieso que pensé que conocía bien las frutas tropicales. Pero después de asistir a una cata guiada por Luz Adriana Jaramillo Murriá, entendí que apenas había explorado una pequeña parte del universo frutal de Colombia.

La experiencia fue un verdadero recorrido sensorial. Probamos frutas dulces, ácidas, refrescantes; algunas delicadas y otras con sabores intensos y sorprendentes. También hubo otras más suaves o incluso casi insípidas, pero todas con algo en común: forman parte de una biodiversidad extraordinaria que convierte a Colombia en uno de los territorios más ricos del mundo en variedades frutales.

Un viaje por las frutas de Colombia: una cata llena de descubrimientosPatricia Acosta

Uno de los grupos más fascinantes fue el de las pasifloras, la familia del maracuyá. Allí descubrimos frutas como el maracuyá, la gulupa, la curuba, la granadilla y la badea, cada una con su personalidad: desde la acidez vibrante del maracuyá hasta la delicadeza dulce de la granadilla.

También exploramos distintas variedades de guayabas, como la dulce, base del tradicional bocadillo con queso, la guayaba agria, perfecta para jugos refrescantes, y la aromática pomarosa o manzana rosa.

Entre las frutas más llamativas estuvieron aquellas provenientes de cactus, como la pitahaya amarilla, conocida por sus propiedades digestivas, la pitahaya blanca y la tuna, jugosa y llena de fibra.

Otro momento memorable fue descubrir frutas emblemáticas como el lulo, con su sabor cítrico tropical, y la uchuva, pequeña pero poderosa en antioxidantes. La guanábana, cremosa y dulce, contrastaba con el anón, extremadamente aromático.

Desde las regiones del Pacífico colombiano llegaron sabores igualmente sorprendentes, como el borojó, considerado un energizante natural, y el chontaduro, fruto de una palma con alto contenido de nutrientes.

La cata también permitió conocer frutas menos conocidas pero igualmente fascinantes, como el achachairú, refrescante y ligeramente ácido; el yacon, crujiente y dulce, con propiedades prebióticas; y la guama, cuya pulpa blanca recuerda a un algodón dulce natural.

Para cerrar el recorrido, no faltaron los clásicos tropicales: piña Golden Honey, mangos de distintas variedades y tamarindo, con su característico equilibrio entre dulzor y acidez.

Más que una degustación, la experiencia fue una invitación a descubrir cómo cada fruta cuenta una historia de territorio, clima y cultura. Salí de la cata con la certeza de que el universo de las frutas colombianas es tan diverso como el país mismo: colorido, sorprendente y lleno de sabores por explorar. Si decides viajar a Bogotá, no dudes en vivir esta experiencia...

A continuación le muestro un listado de alguna de las frutas que más se cosechan en Bogotá, Colombia:

Maracuyá (Fruta de la Pasión)

Familia: Passifloraceae

Sabor: Ácido y refrescante

Beneficio: Alto contenido de vitamina C, fortalece el sistema inmunológico.

Gulupa (Maracuyá Morado)

Familia: Passifloraceae

Sabor: Similar al maracuyá, ligeramente más dulce y más aromático

Beneficio: Rica en antioxidantes, favorece la digestión.

Curuba (Banana Passionfruit)

Familia: Passifloraceae

Sabor: Aromático y ácido (también se disfruta en jugo con leche)

Beneficio: Fuente de vitamina C y antioxidantes.

Granadilla (Granadilla Dulce)

Familia: Passifloraceae

Sabor: Dulce y delicado

Beneficio: Relajante natural, rica en fibra y vitaminas A y C.

Badea (Granadilla Gigante)

Familia: Passifloraceae

Sabor: Suave y ligeramente dulce

Beneficio: Propiedades calmantes, ayuda a la digestión.

Guayaba Dulce (Guayaba Pera)

Familia: Myrtaceae

Sabor: Dulce y fragante

Beneficio: Muy alta en vitamina C y fibra.

Guayaba Agria (Guayaba Coronilla)

Familia: Myrtaceae

Sabor: Ácida (se consume generalmente en jugo con agua)

Beneficio: Refrescante y rica en antioxidantes.

Guayaba Manzana

Familia: Myrtaceae

Sabor: Dulce con textura firme

Beneficio: Rica en fibra y vitamina A.

Guayaba Arazá

Familia: Myrtaceae

Sabor: Aromática y ácida (se consume en jugo con leche)

Beneficio: Alta en antioxidantes y vitamina C.

Pomarrosa (Manzana Rosa)

Familia: Myrtaceae

Sabor: Ligero, floral y ligeramente dulce

Beneficio: Hidratante y rica en compuestos fenólicos.

Tomate de Árbol

Familia: Solanaceae

Sabor: Dulce y ácido (se consume en jugo con agua)

Beneficio: Rico en vitamina A y antioxidantes.

Lulo

Familia: Solanaceae

Sabor: Cítrico y tropical (se consume en jugo con agua)

Beneficio: Alto en vitamina C, favorece la digestión.

Uchuvas (Golden Berries)

Familia: Solanaceae

Sabor: Dulce y ligeramente ácido

Beneficio: Ricas en antioxidantes, fortalecen el sistema inmunológico.

Pitahaya (Fruta del Dragón Amarilla)

Familia: Cactaceae

Sabor: Dulce y delicado

Beneficio: Regulador digestivo natural.

Pitahaya Blanca (Fruta del Dragón Blanca)

Familia: Cactaceae

Sabor: Suave y refrescante

Beneficio: Hidratante y alta en fibra.

Tuna (Higo de Nopal)

Familia: Cactaceae

Sabor: Dulce y jugoso

Beneficio: Rica en fibra y antioxidantes.

Guanábana

Familia: Annonaceae

Sabor: Dulce y cremoso

Beneficio: Alta en vitamina C y antioxidantes.

Anón

Familia: Annonaceae

Sabor: Muy dulce y aromático

Beneficio: Fuente natural de energía, rica en minerales.

Chontaduro (Fruto de la Palma de Durazno)

Familia: Arecaceae

Sabor: Suave y con textura harinosa

Beneficio: Alto en betacarotenos y fuente natural de energía.

Corozo / Coquito (Fruto de la Palma Mararay)

Familia: Arecaceae

Sabor: Sutil con notas a nuez

Beneficio: Rico en grasas saludables y energía natural.

Borojó

Familia: Rubiaceae (la misma familia del café)

Sabor: Dulce con notas terrosas

Beneficio: Energizante natural, rico en antioxidantes.

Mangostino

Familia: Clusiaceae

Sabor: Dulce con una acidez delicada

Beneficio: Potentes propiedades antioxidantes.

Achachairú

Familia: Clusiaceae

Sabor: Dulce y ligeramente ácido, muy refrescante

Beneficio: Rico en vitamina C y compuestos antiinflamatorios.

Guama (Guaba o “Ice Cream Bean”)

Familia: Fabaceae

Sabor: Dulce con pulpa algodonosa

Beneficio: Fuente natural de energía.

Tamarindo

Familia: Fabaceae

Sabor: Profundo, agridulce

Beneficio: Digestivo natural, rico en antioxidantes.

Ciruela Claudia

Familia: Rosaceae

Sabor: Dulce y jugosa.

Yacón

Familia: Asteraceae

Sabor: Dulce y crujiente

Beneficio: Contiene prebióticos naturales (inulina) que favorecen la salud intestinal.

Piña Golden Honey

Familia: Bromeliaceae

Sabor: Muy dulce y aromática

Beneficio: Rica en bromelina, favorece la digestión.

Mango Azúcar

Familia: Anacardiaceae

Sabor: Muy dulce y jugoso

Beneficio: Fuente de vitaminas A y C.

Mango Tommy

Familia: Anacardiaceae

Sabor: Dulce con ligera acidez

Beneficio: Rico en antioxidantes.

Mango Ferchis

Familia: Anacardiaceae

Sabor: Muy dulce, con fibra suave

Beneficio: Fuente natural de energía, rico en vitaminas.