Inspiración: siete tiempos de alta cocina con esencia dominicana

La gastronomía dominicana vivió una velada memorable con la cena “Inspiración”, una experiencia de siete tiempos con maridaje creada por el joven chef Frankeli Alcántara Gutiérrez en el exclusivo espacio de Kitchen Center.

Ante un selecto grupo de 30 invitados —entre empresarios, personalidades del mundo culinario, familiares y amigos— Alcántara presentó un menú donde la técnica de clase mundial se encontró con las raíces locales. La presencia de Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, subrayó el valor de iniciativas como esta, que buscan abrir camino a la nueva generación de talentos gastronómicos del país.

El chef Frankeli Alcántara ofreció un festín de alta cocina con corazón local

Egresado de la Universidad Francisco de Vitoria y de Le Cordon Bleu Madrid, el chef diseñó un recorrido sensorial que incluyó creaciones como el Dueto de Ostras con toques tropicales, Tomate Stracciatella con queso de hoja dominicano, Brioche de Camarón de Sánchez flameado y un elegante Filet Mignon con puré de yuca y sal infusionada con café y cacao. Cada plato fue cuidadosamente acompañado por vinos seleccionados que realzaron los contrastes y matices de la propuesta.

El menú concluyó con una Tarta Vasca de Queso con Guayaba, un postre que cerró la experiencia con un guiño tropical y dejó en los asistentes la sensación de haber vivido un viaje donde la tradición y la innovación se dieron la mano.

“Mi propósito es llevar lo nuestro a la mesa con el mismo respeto, técnica y creatividad con el que se presentan las grandes cocinas del mundo. La cocina dominicana merece ser contada y degustada con orgullo”, expresó Alcántara, quien destacó que la alta cocina no se opone a la tradición, sino que la eleva y le otorga un nuevo lenguaje.

La realización de “Inspiración” fue posible gracias al apoyo de Kitchen Center, JP Chenet Ice Edition, Calvet, JP Chenet France, Domaine La Baume, Ron Barceló, Deco Celebrazione, Tessa Photograph, Market Media y Gutimor, aliados que respaldaron el compromiso de proyectar la gastronomía dominicana hacia escenarios internacionales.

Con esta cena, Frankeli Alcántara reafirma su visión de convertir la cocina en un puente entre cultura, técnica y emoción, consolidándose como una de las voces emergentes más prometedoras de la alta cocina dominicana.