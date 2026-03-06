Con una propuesta centrada en la ciencia, la innovación y los resultados visibles, Sesderma se posiciona como una de las marcas protagonistas del Mes de la Belleza de La Sirena, presentando una selección de sus productos más vendidos y ofreciendo asesoría especializada junto a atractivos descuentos durante toda la feria.

Durante esta importante jornada comercial dedicada al cuidado personal, la firma española de dermocosmética avanzada pone a disposición de los consumidores dominicanos un portafolio de soluciones reconocidas por su eficacia y respaldo científico, con promociones especiales disponibles hasta el 5 de abril.

El espacio de la marca se ha convertido en uno de los puntos más concurridos del evento, recibiendo la visita de influencers, médicos especialistas, creadores de contenido y figuras del mundo de la belleza, así como clientes interesados en conocer de cerca los beneficios de sus productos. Muchos de ellos han compartido su experiencia en redes sociales, generando una amplia conversación digital alrededor de la marca.

Sesderma se suma al Mes de la Belleza con innovación y cuidado de la piel

‘Para nosotros, el Mes de la Belleza representa una plataforma clave para acercar nuestros productos más vendidos al consumidor y ofrecer beneficios reales en el punto de venta. Agradecemos a La Sirena por el respaldo y al público por la excelente acogida que ha tenido la marca durante esta edición’, expresó Elinet Fernández, gerente de mercadeo de Sesderma en República Dominicana.

Como parte de su propuesta de valor, la marca también integró una experiencia especial durante la inauguración de su stand mediante una colaboración con la firma dominicana FIORI. A través de esta iniciativa, los clientes pueden personalizar portatarjetas elaboradas por artesanos locales, sumando un componente emocional a la experiencia de compra y fortaleciendo la conexión con el público.

Dentro de la agenda del Mes de la Belleza, Sesderma invita además a participar en la charla gratuita ‘Los esenciales de una rutina diaria de cuidado de la piel: lo que sí necesitas’, que se realizará el sábado 7 de marzo a las 5:00 p.m. en la sucursal La Sirena Churchill.

El encuentro contará con la participación de la Dra. Laura Sánchez, cirujana dermatóloga, oncóloga y estética, junto a Mayi Aristy, fundadora de La Caja Rosa, quienes compartirán recomendaciones prácticas para construir una rutina de cuidado de la piel efectiva.

Con presencia en más de 80 países y un equipo de más de 600 expertos, Sesderma continúa consolidándose como un referente global en dermocosmética avanzada, acercando al mercado dominicano soluciones respaldadas por investigación científica, innovación y resultados visibles a través de su tecnología de encapsulación Nanotech.

Desde hace más de 30 años, la compañía lidera el desarrollo de tratamientos dermocosméticos de vanguardia, destacándose por su carácter pionero en el uso de activos dermatológicos y en la aplicación de tecnologías avanzadas de encapsulación.