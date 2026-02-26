Elizabeth Arden inaugura boutique en Galería 360 con un concepto premium de experiencia y servicio

Con su filosofía emblemática “La belleza es saber que eres una en un millón”, Elizabeth Arden estrenó su nueva tienda boutique en Galería 360, consolidando su presencia en República Dominicana de la mano de su distribuidor autorizado, Daniel Espinal, S.A.S. La apertura confirma el crecimiento sostenido de la marca en el país y la apuesta por elevar el estándar de experiencia dentro del sector belleza.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Laura Andújar, quien resaltó la trayectoria histórica de la firma y su posicionamiento como referente confiable para las consumidoras dominicanas.

Elizabeth Arden abre espacio en Galerías 360

El evento contó con la asistencia de Susan Zuckerman, Vice President, Global Marketing, Skincare de la marca, quien subrayó la importancia estratégica del mercado local dentro del mapa global de Elizabeth Arden.

Elizabeth Arden abre espacio en Galerías 360

Durante su intervención, Fernando Espinal, vicepresidente ejecutivo de Daniel Espinal, S.A.S., recordó los más de 40 años de relación comercial entre ambas compañías, destacando que desde 1986 han sido distribuidor autorizado de la marca en el país. Se refirió a Elizabeth Arden como uno de los pilares más fuertes dentro del portafolio corporativo, símbolo de prestigio, innovación y cercanía con generaciones de mujeres.

Elizabeth Arden abre espacio en Galerías 360

Una boutique diseñada para una experiencia premium

La gerente de Mercadeo de Daniel Espinal, Neyci De la Cruz, presentó oficialmente el nuevo concepto de tienda: un espacio pensado para fortalecer la fidelización, elevar la experiencia del cliente y alinear la operación local con los más altos estándares internacionales de la firma.

Elizabeth Arden abre espacio en Galerías 360

La boutique introduce un modelo de servicio más cercano y especializado, con:

Cabinas privadas para hidratación facial y tratamientos con aparatología.

Diagnósticos personalizados, permitiendo que los clientes conozcan mejor los beneficios de cada producto.

Consultoras y cosmiatras certificadas, formadas directamente por Elizabeth Arden para asegurar un nivel de atención comparable al de los principales mercados globales.

Elizabeth Arden abre espacio en Galerías 360

Posteriormente, Johana Alvarado, directora de Trade Marketing & Travel Retail para Latinoamérica, destacó la relevancia estratégica de este punto de venta dentro de la experiencia omnicanal de la marca. Subrayó que el nuevo espacio responde a los lineamientos globales de imagen, excelencia en servicio y estándares de retail de Elizabeth Arden.