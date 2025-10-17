En un ambiente cargado de entusiasmo y energía positiva, la marca Organic XM presentó oficialmente en República Dominicana su línea de productos capilares elaborados con ingredientes naturales, pensados para la mujer moderna que busca un cabello fuerte, abundante y saludable.

El evento, celebrado en las nuevas instalaciones de la marca en Higüey, reunió a miembros de la prensa, clientes, aliados y colaboradores, quienes conocieron de cerca la propuesta que promueve el cuidado capilar a través de fórmulas orgánicas y efectivas.

Organic XM inaugura su nuevo local en Higüey y presenta su línea capilar natural

Durante la actividad también se inauguró el nuevo local de Organic XM, desde donde se impulsará el uso de productos con esencias naturales que ayudan a prevenir la caída del cabello y estimulan su crecimiento.

Organic XM inaugura su nuevo local en Higüey y presenta su línea capilar natural

Su fundadora, Xiomara Montero, compartió que la línea nació tras más de un año y medio de investigación sobre cosmética capilar. “Estudié todo lo relacionado con el cabello y las causas que provocan su caída. Mi meta era ofrecer una alternativa natural y efectiva”, expresó Montero durante el cóctel de lanzamiento.

El resultado de ese proceso fue una fórmula orgánica lanzada al mercado en 2019, que incluye champú, mascarilla, leave-in, gotero, botox capilar, gotas de brillo y laceador, productos diseñados para nutrir y revitalizar el cabello desde la raíz hasta las puntas.