Isveny Pichardo presenta oficialmente Eveny Beauty y la línea infantil Eveny Kids

La publicista y emprendedora dominicana Isveny Pichardo celebró el pasado sábado 20 de septiembre el lanzamiento oficial de su marca capilar Eveny Beauty, en un evento íntimo y exclusivo que reunió a cerca de ochenta invitados en la residencia del abogado Christopher Cabanillas, CEO de Cabanillas Law.

Bajo el nombre Eveny Beauty Private Escapade, la velada marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de la joven empresaria, quien sorprendió al presentar Eveny Kids, su primera línea diseñada especialmente para el cuidado del cabello infantil.

Isveny Pichardo presenta oficialmente Eveny Beauty y lanza línea infantil Eveny Kids

La inspiración de Eveny Beauty nació en 2021, cuando Isveny atravesaba problemas de crecimiento capilar. Su madre, Evangelina Victoriano, química cosmética con más de 30 años de experiencia, elaboró una fórmula pensada únicamente para ayudarla. Lo que comenzó como una solución personal se convirtió rápidamente en un fenómeno viral luego de que Pichardo compartiera sus resultados en redes sociales.

Tras cuatro años de evolución, la marca ha acompañado a más de 300 mujeres a recuperar la salud de su melena y su seguridad personal, contando hoy con una comunidad de más de 600 usuarias activas. Su lema no oficial, “la magia en pote”, resume la confianza que genera desde el primer uso.

Un evento que celebró la belleza y el emprendimiento

El lanzamiento combinó sofisticación y cercanía. Los asistentes disfrutaron de un cóctel al aire libre con creaciones de Woa Cocktails, bocados de La Casita de Joshua y una ambientación floral de Floral Fantasy, que transformó los jardines en un escenario memorable.

La producción técnica y audiovisual estuvo a cargo de Media Pichardo, mientras que la coordinación logística fue realizada por Events by Abi. La conducción de la noche estuvo en manos de las comunicadoras Mariely de la Cruz y Mafe Cardona, del Show de Cabanillas, quienes imprimieron dinamismo a la velada. La música corrió por cuenta de DJ Pino, de Mega 97.9, y los invitados inmortalizaron sus recuerdos en el photobooth de Inara Events, con la lente de Solares Photography capturando los momentos más especiales.

La experiencia también incluyó la participación de emprendedores emergentes que compartieron sus productos y servicios con un público diverso, entre ellos influencers y líderes de la industria de la belleza y el bienestar.

En su discurso, Isveny agradeció el respaldo de los presentes y destacó que Eveny Beauty “es el resultado de la unión familiar y la perseverancia, pero sobre todo, una invitación a que cada mujer vuelva a creer en sí misma”.

Entre los asistentes se encontraban personalidades como Lela Espinal, Nievemar, Kath Mata, Giselle Rosario, Alejandrina Mejía (fundadora de Aleisha Beauty) y Catherine Rosario (fundadora de Botella Mi Luz).

El evento marcó el cierre de la campaña “Deja que tu cabello florezca” y el inicio de una nueva etapa para la marca. Con Eveny Kids, inspirada en su hijo Elijah y pensada para hidratar y definir rizos infantiles, Pichardo amplía el alcance de su proyecto y reafirma su propósito: ofrecer soluciones capilares que devuelvan confianza, celebren la autenticidad y empoderen a la comunidad latina.