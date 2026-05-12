Converso con una joven periodista interesada en conocer las experiencias de mi época de diarismo. Al citar a Rafael Herrera, me interrumpe: “¿Quién era Rafael Herrera?” “¿No lo sabes?” “No”.

Me quedé sorprendida. “Era el mítico director del Listín. Era un intermediario entre políticos. Era un ser tan extraordinario que, en una ocasión, cuando el país estaba candente, y la ciudadanía con los ánimos caldeados, escribió un editorial “tonto”.

Es que no mencionaba para nada la situación difícil, sino que tocó un tema sin importancia. Acudí a su despacho (tenía la puerta abierta para todos) y le dije, “pero Don Rafa, ¿y ese editorial cuando el país está a punto de estallar?”

Con una sonrisa socarrona me explicó que lo había hecho adrede: para que el lector se hiciese la misma pregunta que yo, incluso dijese cualquier cosa en su contra, y así empezar a bajar los ánimos.

Los directores trazaban pautas

De esos años en que apenas había periódicos impresos, los directores, con sus editoriales, trazaban pautas a todos los niveles.

La prensa escrita se afianzaba en su puesto de “cuarto poder”. No había redes sociales y sólo competía con la radio y la televisión.

Otro de los directores famosos era Germán Ornes. Así prosigo mi conversación. Un joven periodista que nos escucha, acota, “A ese no lo había oído mencionar”.

“¿A quién, a Ornes? Era el director del periódico El Caribe. De esa generación era también María Ugarte, (una reportera investigadora) que resaltó en el ámbito cultural”.

“¿Fue María Ugarte la primera periodista dominicana?”

En este intercambio casual, la joven periodista interesada en conocer cómo se ejercía el periodismo en décadas pasadas, pregunta si María Ugarte fue la primera periodista dominicana.

Le explico. Hay dos versiones. Las primeras periodistas fueron las feministas que publicaron incluso una revista a favor de sus ideales, en su lucha por la mujer, y el voto. Pero lo hacían por ideales, por política.

En cambio, María Ugarte, fue la primera que ejerció la profesión como medio de vida, para ganarse el sustento. Llegó a ser directora de Suplementos del periódico El Caribe. (Por esos años también Pía Rodríguez lo ejerció como medio de vida y se abrió camino en la televisión).

Periodistas que dejaron huellas

Herrera, Ornes, Pía y otros periodistas que trabajaron en una época en la que no existía el desafío que representan las comunicaciones en masa ni la IA, influyeron directa o indirectamente en las generaciones siguientes que, a su vez, inciden de una u otra forma en este nuevo grupo de jóvenes periodistas que nacieron con el “chip” en la cabeza y un teléfono móvil en la mano.

Así escribí en el prólogo del libro Reservas del Periodismo Dominicano, cuando Wilson Rodríguez, entonces vicepresidente de Relaciones Públicas de BanReservas, coordinó la publicación de dicho libro.

Es cierto que el periodismo de hoy no es el de ayer, pero de alguna forma esas figuras que en su día fueron claves en el periodismo no pueden quedarse en el olvido. ¿Qué podemos hacer?