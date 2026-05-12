Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La Vida

Realidad y fantasía

Llegó el calor

Avatar del María Cristina de Carias
María Cristina de Carias

Ya estamos en mayo y el calor hizo su entrada, dejándonos apaleados. Es hora de encender los aires acondicionados y resignarnos a una factura abusiva.

En un país como el nuestro, este servicio es de primera necesidad, no es un lujo. Mucho más ahora que, con el afán constructivo, han dejado a la ciudad sin la sombra protectora de los árboles.

¿A dónde se fue la obligación de construir parques en cada ensanche?, y ¿la de sembrar árboles en el contén? La ciudad, cada día es más pesada, caótica y desordenada. De verdad, verdad que vamos para atrás como el cangrejo.

Necesitamos conciencia, seriedad y disposición para que nuestra ciudad goce de un equilibrio decente y el calor no nos agobie.

Emma es una que ya está protestando, de momento arma un movimiento que arrastre a una gran población, para protestar por el cambio climático y el poco caso que las autoridades le hacen al asunto. Parece que el cambio no produce cuartos, de otra forma, ya estarían tomando toda clase de medidas.

En fin, de una u otra forma paliaremos la ola de calor que cada vez es peor. Nos bañaremos tres veces al día y permaneceremos debajo de un abanico.

También los paseos a los centros comerciales vienen bien. Todos tienen aire acondicionado y ver vitrinas siempre es agradable, además de hacer un poco de ejercicio que no viene mal.

Tags relacionados