Realidad y fantasía
Llegó el calor
Ya estamos en mayo y el calor hizo su entrada, dejándonos apaleados. Es hora de encender los aires acondicionados y resignarnos a una factura abusiva.
En un país como el nuestro, este servicio es de primera necesidad, no es un lujo. Mucho más ahora que, con el afán constructivo, han dejado a la ciudad sin la sombra protectora de los árboles.
¿A dónde se fue la obligación de construir parques en cada ensanche?, y ¿la de sembrar árboles en el contén? La ciudad, cada día es más pesada, caótica y desordenada. De verdad, verdad que vamos para atrás como el cangrejo.
Necesitamos conciencia, seriedad y disposición para que nuestra ciudad goce de un equilibrio decente y el calor no nos agobie.
Emma es una que ya está protestando, de momento arma un movimiento que arrastre a una gran población, para protestar por el cambio climático y el poco caso que las autoridades le hacen al asunto. Parece que el cambio no produce cuartos, de otra forma, ya estarían tomando toda clase de medidas.
En fin, de una u otra forma paliaremos la ola de calor que cada vez es peor. Nos bañaremos tres veces al día y permaneceremos debajo de un abanico.
También los paseos a los centros comerciales vienen bien. Todos tienen aire acondicionado y ver vitrinas siempre es agradable, además de hacer un poco de ejercicio que no viene mal.