Elegir universidad: consejos de expertos para una decisión informada y sin tropiezos

Seleccionar una universidad es una decisión importante para quienes se preparan para dejar atrás la secundaria, y también para sus familias.

Hay muchas emociones involucradas: alegría, orgullo, nostalgia, incertidumbre, temor a lo desconocido e ilusión.

Al mismo tiempo, la diversidad de opciones disponibles y el desconocimiento de ese nuevo mundo pueden abrumar y hacer que el proceso de elección se vislumbre retador.

La verdad es que no tiene que serlo. Con acompañamiento y orientación, este puede ser un momento positivo, de crecimiento y entusiasmo.

Pero ¿cómo conseguirlo?

Consultamos con expertos en admisiones, reclutamiento estudiantil y experiencia universitaria de la Universidad Iberoamericana, Unibe, para responder esta pregunta.

Leire González, directora de Admisiones; Elizabeth Farrell, coordinadora de U-Fresh del Decanato de Estudiantes; y Braulio Damián, encargado de Reclutamiento Estudiantil, compartieron sus recomendaciones para tomar decisiones informadas y hacer del proceso una experiencia más clara, emocionante y exitosa.

Define tus objetivos: Identificar qué carrera deseas seguir y qué tipo de experiencia educativa buscas es el primer paso para confirmar tus opciones. Para lograrlo, la exploración es fundamental.

No elijas solo una carrera, sino un entorno que acompañe tu desarrollo:

Es común enfocarse únicamente en la carrera, pero la elección de la universidad también debe considerar el entorno y la experiencia. ¿Te brinda acompañamiento académico? ¿La vida estudiantil es satisfactoria? ¿Tienes oportunidades de networking? ¿Hay posibilidades de vivir experiencias internacionales o intercambios?

Estas son algunos de los diferenciadores que son relevantes para el futuro de los estudiantes y que en Unibe garantizamos.

Vive la experiencia antes de decidir:

Recomendamos a los estudiantes y sus padres participar en actividades como ferias, open houses o visitas al campus antes de elegir.

Esto les permite conocer de primera mano la cultura institucional, interactuar con estudiantes y docentes, y visualizarse dentro de la universidad.

Pasar tiempo en el campus y experimentar el ambiente estudiantil puede brindar una perspectiva valiosa sobre lo que cada institución tiene para ofrecer. Esos primeros contactos muchas veces son determinantes para tomar una decisión segura.

Infórmate bien sobre el proceso de admisión y la disponibilidad de apoyo institucional: Un proceso claro y acompañado hace toda la diferencia.

Es importante que tanto estudiantes como padres conozcan requisitos, fechas, opciones de financiamiento y becas, así como los canales de apoyo disponibles. Desde Reclutamiento, en Unibe se ofrece esa guía paso a paso para que el proceso sea claro y ágil.

Asegúrate de la calidad del programa académico que estás considerando: Es fundamental elegir una universidad con programas sólidos, acreditaciones adecuadas y un cuerpo docente experimentado.

Investiga y compara requisitos, costos, becas, opciones de financiamiento y fechas límite de aplicación, pero también evalúa qué tan alineado está el programa con las nuevas demandas del mercado y las tendencias futuras de esa disciplina.

En Unibe, varios programas académicos han sido recientemente reformados junto al sector productivo, con el objetivo de garantizar una formación actualizada, pertinente y conectada con las competencias y perfiles que hoy requieren las industrias y la sociedad.

Prepara tu documentación

Organiza récords de notas, documentos de identificación y cualquier otro requisito solicitado por la universidad de tu elección, y agenda tu examen de admisión con anticipación.

No te quedes con dudas:

Prepara un cuestionario con todas tus inquietudes y solicita una reunión en el departamento de Admisiones de la institución en la que deseas estudiar.

En Unibe estamos siempre dispuestos a recibir a estudiantes y familias y aclarar cualquier duda que tengas.

No te apresures: Esta es una decisión que debe tomarse con calma. Dedicar el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que has investigado y lo que realmente importa al elegir una universidad hace toda la diferencia.