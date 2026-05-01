Niño padece leucemia y tras cuatro recaídas, madre pide ayuda para sacarlo del país

La vida de Marcos, un pequeño de nueve años, ha transcurrido en las paredes de los hospitales tras su diagnóstico de leucemia, en 2019.

Hoy, a pesar de los tratamientos, atraviesa por una cuarta recaída y según comenta su madre, Sara Espinal, los médicos le dicen que en el país ya no hay nada que ofrecerle para que recupere su salud.

“Aquí en República Dominicana no hay tratamiento para él, porque de hecho él llevaba un trasplante de médula y aquí no lo hacen, lo hacen de adulto”, explica la madre que hoy apela a la solidaridad de quienes puedan ayudarla a costear los gastos para trasladarse al Bronx, Estados Unidos, donde está ubicado el centro donde se evaluará la situación de Marcos y qué otros tratamientos se le pueden ofrecer.

Desde el 25 de febrero de este año el pequeño batalla con una nueva recaídaFuente externa

El pequeño actualmente está ingresado en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart). La cita para atenderlo en el NYC Health + Hospitals está pautada para el próximo cinco de mayo.

“Voy a tener siete años en agosto en este proceso y yo nunca había salido a pedir ayuda, porque a uno le da vergüenza esta clase de cosas, pero yo por mi hijo soy capaz de lo que sea”, dice Espinal quien además de Marcos, tiene otros tres hijos.

Batalla tras batalla

El año pasado Marcos y su familia pensaron que habían superado la enfermedad, pero no fue asíFuente externa

Espinal, anteriormente había solicitado ayuda para conseguir visa, algo que finalmente consiguió. Pero recaudar el dinero para el viaje ahora se presenta como una nueva barrera en la batalla por salvar la vida de su hijo.

Esta madre que reside en el Kilómetro 18 de la autopista Duarte, en la Ciudad Pablo Villa Morales, como fiel creyente, también pide que oren por su hijo, pues después de tantas recaídas teme que algo peor pueda pasar.

Numeros de cuentas de ahorros a nombre de Javier Aquino (hermano del niño)

Banreservas: 9603658238

Poppular: 84117971

BHD: 34648190013