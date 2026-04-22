San Juan, Puerto Rico: En Galería Paseos una instalación móvil me recordó a Ícaro

Pese a mis tantos viajes a San Juan, Puerto Rico, nunca había oído mencionar la Galería Paseos, un centro comercial con 160,000 pies cuadrados. Fue el pasado mes de enero cuando mi hija Carmen lo menciona y me lleva a conocerlo. Aquíí almorzamos en uno de sus restaurantes: Cacio & Pepe. Lo que a primera vista me impresiona es cuando en el atrio miro hacia arriba y descubro una moderna instalación móvil que cuelga del techo: un niño con los brazos abiertos cual si volara, sostenido por elementos que fungen de alas y unas ruedas de triciclo o de bicicleta paralelas a su cuerpo sostenidas por cables. Obviamente no es Ícaro, aunque no dudo que su autor, del cual en parte alguna aparecen sus datos, habrá tomado de éste su inspiración: la leyenda de la mitología griega del niño que voló con alas de cera, aunque estas se derritieron cuando se acercó al sol y cayó al mar. Mientras caminamos por el atrio, ya a nivel de piso, una serie de figuras escultóricas dan la impresión de ir a pie. A todo esto, me sorprendo observar cómo casi en una U se extiende un gimnasio de gran tamaño donde yo hubiera esperado encontrar tiendas. Que sí las hay, pero no tantas.Entre ellas Alilss en dos pisos.

Instalación móvi.Fotos Carmen V. Ramos.

Desde el interior del edificio hay entrada al restaurante Cacio & Pepe, aunque su entrada principal está en la fachada hacia la calle. Nos desplazamos por su espacio mirando la decoración. Los detalles me gustan. Hacia un lado un sofá y espejos colgando de un muro y en otra área.. En un rincón, un sofá circular con asiento para seis personas junto a una pared con dos lámparas, cuyos bombillos imitan velas. Sobre diversas repisas, objetos en cerámica forman parte del entorno. El camarero prepara para las dos una mesa de cuatro personas.

Escalopines de ternera.

Berenjenas parmiggiani.Fotos Carmen V. Ramos

Al momento de ordenar, me inclino por Scaloppine de ternera a salsa Marsala, acompañado de Pure di papa y calabaza (US$ 26.00). Carmen elige la berenjena: Parmigiana di Melanzane. Viene empanada, con salsa de tomate y queso mozzarella. (US$ 21.00). En el mismo plato se acompaña de pasta. (lingüine). De postre, elijo Cremee Brulee de vainilla, pero la traen de café. No me quejo por el error. ¡Me encantó! Tomando en cuenta té, agua, impuestos y propina, la cuenta alcanzó los US$ 87.50. En sentido general la comida fue de nuestro agrado y, por igual, el ambiente de Cacio & Pepe, que en su alfombra en el pasillo de entrada por el interior de Galería Paseos, junto a su nombre dice “nuovo italiano”.