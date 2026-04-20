Mabel Velázquez: “Aunque tengamos miedo, debemos ir por nuestros sueños”

Nació en Bronx. Reside entre República Dominicana y Nueva York. Su nombre es Mabel Velázquez Pichardo, y se acercó a reporteros de LISTÍN DIARIO para compartir su historia de superación en medio del dolor más profundo que ha podido sentir en su vida.

Ella misma se presentó a través de un correo electrónico. “Soy una artista multidisciplinaria. Me pongo en contacto para compartir con ustedes, ‘Trinitarias’, una canción muy especial sobre cómo convertir el duelo en color. La escribí luego de perder a mi hermanito”.

Su mensaje, no sólo era una solicitud, sino una alerta de que detrás de este mecanismo de defensa para superar un duelo, había la intención de ayudar a otros a no rendirse cuando la adversidad juega en contra.

Se le prestó la atención adecuada a la petición de Mabel. Se le enviaron las preguntas que habrían de dar respuestas, no a lo que es ella, sino a lo que quiere transmitir a través de su canción.

También se buscó la manera de que hablara sobre su lucha por la superación en medio de la tristeza, así como acerca de su fortaleza para continuar el camino sin rendirse.

Dejando un gran mensaje de que siempre es posible cantar victoria, esta joven conocida artísticamente como ‘Mabel VP’, no tardó en decir: “Hay que atreverse pese al miedo, pese al dolor y pese a todo lo que pueda ocurrirnos. Aunque tengamos temores, debemos ir por nuestros sueños”. Con su canción ‘Trinitarias’ llama la atención al respecto.

Fortaleza y superación

Mabel dice que las cosas hay que hacerlas pese a los temores que se tengaFUENTE EXTERNA

“Cuando me preguntan: ‘¿Cómo no tienes miedo de hacer todo lo que haces?’. Yo respondo que sí, que tengo mucho miedo, pero lo hago de todas formas. Con todo y miedo voy hacia delante”. De hecho, siente que es esa sensación, a veces hasta de pánico, la que la empuja a seguir.

Y su entrega y valentía no es sólo para luchar contra su duelo. También es para triunfar en lo que ama: el arte. Esta joven de 27 años es artista a tiempo completo. Realiza estrategias artísticas para marcas, es actriz, compositora y cantante.

Manejarse en un mundo de alegría no la ha excluido del dolor. Perder a su hermano a temprana edad, amenazó con robarle su deseo de superarse, pero decidió “pintar el duelo de colores”.

El origen de todo. “Siempre he sido amante del jazz, y un día me encontré con un club de jazz en un edificio histórico, justo detrás de mi casa en Nueva York. Lo visité, y eso cambió mi vida al ver cómo una señora, dueña del lugar, tocaba el piano para sanar y su sala estaba repleta de personas de diversas partes del mundo, sanado como yo”.

En ese momento supo que ella también quería ayudar a otros a sanar por medio de la música. Fue así como entró en esta área que ahora también le da bienestar a ella.

“Aprendí a convertir mi dolor en una canción”

Mabel Velázquez estudió actuación en Nueva York. Su sueño es tocar es festivales internacionales para llevar por el mundo, la musica caribeña que hace. Ella es agradecida.

Mabel sueña con tocar en festivales internacionalesFUENTE EXTERNA

“No quiero ir sola, quiero llevar el equipo que ha estado desde el principio confiando y teniendo fe en mi música, ayudándome a crear desde el inicio”. Es seguro que lo logrará. Ha dejado claro que trabaja por lo que se propone.

Aunque es ahora que se dedica a esta área, siempre ha sentido pasión por ella. “He escrito toda mi vida, sin idea de la razón que me lleva a esto. Ahora, a mis 27 años, empiezo a entender cómo puedo utilizarla para ayudar a los demás a sentirse menos solos. Incursionar en la música a esta edad se siente como un desafío muy grande, aunque la música me ha escogido ahora para ayudarme a crear, pero sanando en cada paso”. De esta forma se mueve hacia el logro de sus metas.

Su empeño ha dado frutos. “Muchos amigos han emigrado por sus carreras artísticas a Europa, y eso me ha ayudado a llevar la mía cuando los he visitado”. Para su sorpresa, a la gente le ha encantado.

Obstáculos vencidos

Para lograr sus metas personales y profesionales, Mabel ha tenido que derribar muchas barreras. La del dolor como ha dicho en tantas ocasiones, ha sido la más fuerte.

“Perder a mi hermanito a tan corta edad ha sido mi obstáculo más grande. Todos los días trato de ser feliz sin tenerlo aquí. Convertí mi dolor en una canción ‘Trinitarias’. Ésta habla de cómo logro ver el duelo, extrañar a mi hermano en los colores a mi alrededor y, cómo, aunque duela, sigo adelante. Claro, no lo hubiera cambiado por nada”. En algún momento ha querido tirar la toalla, pero su deseo de superación se lo ha impedido.

Una experiencia con música y color

Mabel durante la presenación de su canciónFUENTE EXTERNA

El día que presentó su canción lo hizo en Casa 14, un pintoresco patio en medio de la ciudad, rodeado de matas y luces cálidas.

Mientras los invitados armaban arreglos con la flor alusiva a la propuesta, el espacio se transformó en una extensión viva del mensaje que se quiere proyectar. En ese momento quedó al desnudo su nombre artístico, Mabel VP.

“Sentí que la ciudad se detuvo por un instante para sentir distinto”. La artista pasaba mesa por mesa dibujando a sus invitados con pluma, y luego ellos mismos intervenían los retratos con acuarela, llenándolos de color.

“Este fue un gesto que dialoga directamente con la esencia de la canción y con la imagen de los ‘colores revoloteando’: ver a nuestros seres queridos en los colores del mundo cuando faltan, aunque siguen con nosotros, presentes en la memoria”. A pesar de vivir con el recuerdo de su pariente, de quien ofreció pocos detalles, Mabel ama la vida y lo que ella le ofrece.

La inspiración de esta joven que no se rinde, va más allá de convertir en canción sus sentimientos. Los detalles complementan lo que desea transmitir. El día que presentó su canción, cada momento era una experiencia.

Después de escuchar el tema, los invitados se acercaban a una mesa donde cartas de colores los esperaban, cada una con palabras como libertad, calma, nostalgia, memoria y presencia.

Mabel dice que ama la vida y lo que ella le ofreceFUENTE EXTERNA

La persona elegía la que más resonaba y escribía lo que Trinitarias les había hecho sentir. El resultado fue una vivencia íntima y profundamente humana, donde la música, no sólo se escuchó, sino que se pintó, se escribió y se compartió con los colores que han sostenido a esta chica que no se ha dejado vencer por el dolor.