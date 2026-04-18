III Domingo de Pascua . Ya han pasado dos semanas de la Resurrección del Señor, y los discípulos aun dudaban de que fuera verdad.

Este es el tiempo litúrgico más importante, porque diría luego San Pablo : "Si Cristo no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe", hubiera sido un profeta más, como todavía algunos lo están esperando.

Esta celebración que se prolonga 50 días, sigue siendo para la iglesia como "un solo día", pasando por la Ascensión hasta el Domingo de Pentecostés. El Tiempo Pascual es un tiempo especial en el que los cristianos estamos invitados a vivir la alegría glorificada por la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte.

Este gozo se expresa frecuentemente a través de la aclamación de Aleluya y que debemos hacer resonar en el día a día.

Este pasaje de la Pesca Milagrosa es muy importante porque es el mismo Señor el que se presenta ante sus discípulos y les dice: "Tiren las redes". ¡Y cómo pescan los que estuvieron toda la noche sin poder pescar!

Y es que el Señor, aunque nos sintamos desanimados, siempre nos acompaña y nos ayuda en nuestras necesidades, y es interesante el ver cómo ni sus propios discípulos lo reconocieran.

Entonces pienso en cómo nosotros también estamos ciegos aunque veamos lo que el Señor Resucitado ha hecho en nosotros. Cómo también nos cegamos ante el propio Señor cuando actúa en nosotros.

Oh Señor, por favor, ayúdame a ver siempre cuando estás a mi lado, y pueda ser siempre testigo ante los demás de lo que has hecho en mi vida. Amén.