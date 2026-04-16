Serranía: la escuela que transforma oportunidades en historias de éxito

Más que un modelo académico, la Escuela Técnica Hotelera Serranía ha construido una estructura de apoyo que explica, en gran medida, el éxito de su propuesta educativa.

Alojamiento, alimentación, acompañamiento personalizado, formación técnica de calidad y una red de alianzas estratégicas conforman un ecosistema diseñado para sostener el proceso de crecimiento integral de cada estudiante.

Así lo explica Yocelin García, directora de la escuela, quien enfatiza que el verdadero diferencial de Serranía radica en su enfoque humano: “La formación técnica es importante, pero no suficiente. Nuestro compromiso es acompañar a cada estudiante en su desarrollo integral, ayudándole a construir una carrera y un proyecto de vida con sentido”.

Cada estudiante cuenta con una mentora durante todo su proceso formativo, generando una relación cercana que fortalece la confianza, la disciplina y la excelencia en los estudios. Esta visión se complementa con una estructura que reduce significativamente las barreras económicas, permitiendo que, con un aporte mensual accesible, las alumnas recibir los beneficios de la escuela.

Ubicada en Jarabacoa, en un entorno que favorece la concentración, la convivencia y el desarrollo personal, Serranía recibe jóvenes de todo el país. Su capacidad residencial permite acoger a unas 20 estudiantes internas, mientras que otras participantes pueden integrarse en horario regular de clases, ampliando así el alcance de su impacto formativo.

García explica que “con más de 17 años de trayectoria y más de 6,000 egresados, la escuela ha evolucionado en respuesta a las necesidades del entorno, manteniendo firme su propósito: formar personas con competencias técnicas, pero también con valores, disciplina, sentido ético y vocación de servicio”.

Alondra María Castro Dorvil, hoy chef chocolatera, y Massiel Desiree Antuna Guzmán, quien labora en un hotel de Punta Cana, representan el resultado tangible de una formación enfocada en valores.Silverio Vidal

En los últimos años, además, ha ampliado su alcance incorporando la participación masculina, como respuesta al creciente interés de hombres en programas de capacitación vinculados a la hotelería, la gastronomía y el servicio.

Susan Bisonó, asesora del Consejo Directivo de la Fundación Serranía, explica que la propuesta académica abarca áreas estratégicas como gastronomía, hotelería y turismo, panadería, repostería, idiomas, emprendimiento y, más recientemente, hidroponía y gastronomía sostenible.

Esta diversificación responde a una visión clara: preparar a los estudiantes tanto para insertarse en el mercado laboral como para generar sus propias oportunidades.

Pep Borrell: reflexiones sobre el amor y la vida familiar

Patricia Chomali, coordinadora de eventos, anunció que como parte de las actividades de recaudación de fondos en favor de los proyectos de Serranía, las organizaciones Iniciativas de Educación Superior y Complementaria (Indesco) y Proyecto Familia presentarán en Santo Domingo un ciclo de conferencias a cargo del escritor español Pep Borrell Vilanova.

“Bailando en la cocina”, estará orientada a matrimonios y parejas, ofreciendo una visión positiva sobre el compromiso, la comunicación y la alegría en la vida conyugal, el miércoles 29 de abril de 2026, a las 7:30 de la noche, en Casa San Pablo.

Y “Cómo acertar en el amor”, dirigida a jóvenes a partir de los 18 años, busca orientar sobre la elección de pareja y la construcción de relaciones saludables. Será el jueves 30 de abril, a las 8:00 de la noche, en el salón de la Parroquia El Buen Pastor.

Testimonios

El impacto de Serranía se refleja en las historias de sus egresados. Sus exalumnas Alondra y Massiel hablan con orgullo sobre cómo la formación recibida marcó su desarrollo personal y profesional.

Coincidieron en destacar la disciplina, la seguridad y los valores adquiridos como elementos clave en su trayectoria.

Cada egresado impacta su entorno, dinamiza la economía local y se convierte en un agente de cambio dentro de su comunidad.