MICM y Unibe anuncian congreso para transformar el ecosistema del emprendimiento en RD

El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) y la Universidad Iberoamericana (Unibe) oficializaron el pasado 13 de abril el lanzamiento del Congreso Seminario Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor de América Latina, 15st PRODEM 2026.

El evento, que se llevará a cabo en Unibe del 12 al 15 de mayo, se constituye como el principal foro de articulación entre el Estado, la academia y el sector privado para dinamizar el tejido productivo nacional bajo una visión de sostenibilidad y competitividad global.

Durante el acto protocolar de apertura, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, presentó una visión estratégica sobre el impacto determinante del emprendimiento en el desarrollo económico del país.

El titular de la institución enfatizó que la participación del Ministerio como socio estratégico busca asegurar que la innovación no sea un esfuerzo aislado, sino una política pública coherente que fortalezca la conexión entre el rigor académico y la ejecución empresarial para robustecer el ecosistema nacional.

El ministro reafirmó que el respaldo estatal es fundamental para dotar a los emprendedores de una visión estratégica que potencie la creación de empresas y el crecimiento sostenible.

Odile Camilo, rectora de Unibe, destacó el compromiso de la institución con el emprendimiento y la innovación como motor de desarrollo, resaltando la alianza estratégica con el MICM, en esta ocasión para fortalecer el ecosistema emprendedor regional durante el 15. ° ST-PRODEM.

La rectora resaltó los logros y avances de la alianza MICM-UNIBE, en especial los resultados de los proyectos científicos ejecutados que impactan en la formulación de políticas públicas integrales para el crecimiento sostenible en la República Dominicana

Los ejes temáticos que guiarán esta edición están centrados en la articulación de capacidades, la promoción de la innovación y el cumplimiento de objetivos estratégicos que eleven el perfil de la República Dominicana en la región.

Durante los cuatro días del congreso estarán liderando las conferencias, paneles y workshops, destacados expertos de Europa, Estados Unidos, y America Latina.