Lady Reyes: en el ‘periodismo light’ también hay momentos retadores

Fue en 2002 cuando el doctor Rafael Molina Morillo le ofreció a Lady Reyes la oportunidad de integrarse como editora de Sociales en el proyecto de El Día que saldría el cinco de marzo de ese año.

En ese entonces, ella venía de trabajar en medios como el periódico El Siglo y el Listín Diario, que hoy publica su historia.

Durante un tiempo asumió de manera simultánea la edición de Para Ti, una publicación dominical de estilo de vida enfocada en la mujer, la cual circulaba en El Nacional, y en la sección ‘El Día y la Noche’, hasta que, tras la crisis económica de 2003, la revista dejó de circular y pasó a concentrarse en El Día, sumando nuevas responsabilidades como editora de Vida y Estilo y la sección Mujer de la revista Ahora.

Aunque su trayectoria periodística ha estado distanciada del ´periodismo duro´ y concentrada en lo que muchos denominan “periodismo light”, es consciente de que en este también hay momentos retadores, porque aunque muchos no lo crean, en esta carrera no todo es color de rosas.

“Las áreas en las que me he desarrollado, muchas veces catalogadas como ‘periodismo light’, no suelen estar asociadas a situaciones de alto riesgo o dificultad extrema. Sin embargo, eso no significa que no haya momentos retadores, algunos desde lo humano y otros desde lo personal”, explica Reyes.

La periodista pone de ejemplo un episodio que la asustó a grado extremo: “Iba camino a cubrir un evento con el equipo de sociales de El Siglo, cuando el vehículo en el que nos trasladábamos chocó con una de las esquinas del edificio del Ministerio de Trabajo. En ese momento tenía alrededor de seis meses de embarazo de mi segundo hijo, Gabriel”. Afortunadamente no hubo consecuencias graves.

Con 34 años vinculada al ejercicio periodístico, dice que entendió que en esta carrera, no sólo se crece profesionalmente, sino también como persona. Y muchas veces, los mayores desafíos son los que nos transforman desde adentro.

Lo que le gustaría cambiar

Lady Reyes, periodistaCortesía de la entrevistada

En sus más de tres décadas de trayectoria es mucho lo que ha vivido esta profesional. Por ello se le pregunto si hay algo que quisiera cambiar en el andar periodístico de hoy en día, a lo que respondió: “Más que cambiar, me gustaría que como sector revisáramos algunas prácticas. A veces se percibe una tendencia a la explotación de la información con fines individuales, dejando de lado el valor colectivo del oficio”.

Reyes afirma que el periodismo, por naturaleza, debería construirse más desde la colaboración que desde la competencia.

“Siempre recuerdo una frase que escuché desde mis inicios: ‘los bomberos no se pisan la manguera’. Y creo que sigue estando vigente. Necesitamos más espacios de diálogo, intercambio y crecimiento conjunto, tanto desde la academia como desde los gremios. Apostar por sumar, compartir y fortalecer el oficio entre todos, es también una forma de dignificar el ejercicio periodístico”, sostiene la periodista.

A su juicio el periodismo en el país atraviesa un momento de transición con múltiples desafíos en donde se percibe una baja en la matrícula de las escuelas de la carrera, y muchos de los egresados se inclinan más hacia la comunicación corporativa o las relaciones públicas.

Agrega que a esto se suma la carrera por la viralidad, que en ocasiones desplaza el rigor, mientras en algunos espacios, especialmente audiovisuales, se debilitan las buenas prácticas del lenguaje y la responsabilidad en el uso del micrófono.

“Aunque es justo reconocer que las condiciones salariales han mostrado cierta mejoría en comparación con hace una década, todavía están lejos de ser dignas y acordes al valor del oficio. Otro reto está en el buen comunicar y en la formación de nuevas generaciones comprometidas con la calidad”, manifiesta.

Aportes desde su plataforma

Bajo la “necesidad de crear espacios donde podamos conversar, escucharnos y crecer como profesionales y seres humanos”, la periodista creó su propia plataforma ‘Encuentros Interactivos’, la cual inició como un ciclo de eventos, y con el tiempo fue creciendo y diversificándose.

“Logramos tener un programa de radio, llegamos a producir un espacio de televisión, desarrollamos una revista impresa y luego su versión digital, y más adelante dimos el paso hacia una página web enfocada en contenido de comunicación”, cuenta la profesional del proyecto que hoy tiene 16 años.

Este año con su plataforma está apostando a dos nuevos proyectos: Peña Interactiva, pensada para el intercambio entre profesionales, y Conexión Interactiva, que busca acercar a estudiantes de comunicación con quienes ya están en el ejercicio.