Agenda de la mujer dominicana 2026

Desde 2010, la Agenda de la Mujer Dominicana se ha convertido en un referente cultural indispensable, y su edición 2026, bajo el tema “Mujer y Trabajo no Tradicional”, eleva aún más su impacto.

Esta publicación anual, coleccionable y de contenidos fascinantes, es obra de la incansable productora e investigadora Virtudes Álvarez, quien ha dedicado más de 15 años a visibilizar las huellas de las mujeres dominicanas en la historia y el presente.

En su presentación, Virtudes Álvarez invita a las lectoras a transformar el calendario en un espacio personal para registrar su diario vivir, fusionando reflexión íntima con inspiración colectiva.

Su labor investigativa brilla al recopilar testimonios que rompen esquemas, destacando oficios no tradicionales ocupados por mujeres valientes a lo largo de la historia y en la actualidad.

La agenda arranca en enero con Lusitania Martínez, profesora, filósofa e investigadora feminista, quien expone “Oficios no tradicionales: Rompiendo esquemas”.

Esta publicación anual, coleccionable y de contenidos fascinantes, es obra de la incansable productora e investigadora Virtudes ÁlvarezFuente externa

Febrero presenta a Christina Mateo Guerrero, controladora aérea con “30 años controlando el tráfico aéreo nacional”. En marzo, Josefina Sánchez relata su labor “Formando formadoras desde la Asociación de Mujeres Técnicas (Amutec)”.

Abril ilumina a las “chicas solares” Genesis Reyes y Dianny Nicole Aybar Pujols, que “desde el corazón del barrio, desafían el sol y producen energía eléctrica”.

Mayo celebra a Lila de la Rosa con “La mujer domó las calles”. Junio destaca a Aileen Santana en “Entre camiones, combustibles y aviones”. Julio trae a Judith Ventura Núñez: “Las mujeres también contamos”. Agosto presenta a Carolina Polanco, cuya pasión como ebanista, tapicera y decoradora de muebles “le da paz”.

Septiembre rinde homenaje a Danny Altagracia Rosado, “primera mujer dominicana mecánica de avión”. Octubre, Rosario Morris, facilitadora de Infotep, tapicera, ebanista y propietaria.

Noviembre, Chrissalys Abreu, técnica en rescate e instructora de la Defensa Civil. Finalmente, diciembre cierra con Orquídea Trinidad Díaz, conductora de camión en el Puerto Marítimo Multimodal Caucedo, Boca Chica.

Gracias al trabajo meticuloso de Virtudes Álvarez, esta agenda no es solo un calendario, sino un manifiesto empoderador que celebra la diversidad laboral femenina y anima a las dominicanas a dejar su legado.