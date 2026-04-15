Tokio: un viaje esperado y una señal inesperada

Desde pequeña, escuché muchas historias de mi padre sobre Japón, y con la influencia de Mamoru Matsunaga (paisajista y judoka japonés muy cercano a mi padre) en nuestras vidas, siempre fue un país que quise visitar. Ahora, viviendo en Colonia, Alemania, sentí que por fin era el momento.

Compré el vuelo con aproximadamente siete meses de antelación. Salí desde Berlín, donde justo había pasado navidades con familiares, rumbo a Frankfurt.

Desde allí volé Frankfurt-Qatar, Qatar-Tokio. Fue un trayecto largo, pero me había organizado bien y logré descansar lo suficiente para llegar con energía.

Aterricé en Narita y, tras pasar el control de pasaportes(algo caótico), tomé el tren hacia la ciudad. Llegué a mi hospedaje alrededor de las 8:30 p.m.

Mi primer alojamiento estaba en Taito City, cerca de Asakusa, una zona más tranquila que las zonas famosas y turísticas de Tokio. Me hospedé allí porque estaba cerca del templo más antiguo de Tokio, Senso-ji, algo que no quería dejar de ver.

Fue un trayecto largo, pero me había organizado bien y logré descansar lo suficiente para llegar con energía.Fuente externa

Este hostal era una casa tradicional japonesa pequeña con pocas habitaciones, lo que lo hacía más íntimo, y el cuál reservé a través de Hostelworld. Elegí una habitación compartida sólo para mujeres(4).

Tenía un pequeño bar adjunto, donde se mezclaban locales y viajeros en un ambiente tranquilo, muy coqueto. Pero, en lugar de quedarme a socializar o descansar, dejé mis cosas, me duché y salí a caminar rumbo a Senso-ji.

Me fui deteniendo en esquinas sin razón concreta, mirando a mi alrededor y tratando de asimilar todo. El trayecto se alargó entre pausas y desvíos; sentía que estaba dentro de una película.

En el camino entré a un 7-Eleven y compré algo de beber y un sándwich de huevo, que guardé para más tarde, ya que había leído que es de mala educación comer caminando en Japón. Cuando lo probé, entendí la fama, ¡buenísimo!

Me fui deteniendo en esquinas sin razón concreta, mirando a mi alrededorFuente externa

Al llegar al templo había muy poca gente. Mientras recorría el lugar, me llamó la atención una pareja haciendo ruido. Me acerqué y descubrí el omikuji. Por 100 yenes (37 pesos), podías conocer tu suerte.

Seguí las instrucciones y, al abrir el mío y leer “la mejor de las suertes”, me emocioné y me puse a llorar. No era sólo el papel: venía de un año difícil y llevaba años queriendo estar ahí. En ese momento, con esa señal inesperada, todo hizo click.

Regresé al hostal, donde al día siguiente desayuné por 500 yenes (188 pesos): sopa de miso con bolas de arroz, sorprendentemente bueno. Allí, conocí a otra viajera que también estaba sola y decidimos salir juntas.

Continuando el recorrido

La experiencia fue totalmente distintaFuente externa

Volvimos al templo Senso-ji y la experiencia fue totalmente distinta a la noche anterior. Donde antes había silencio, ahora había gente por todas partes, tiendas abiertas, humo de incienso y filas para comprar amuletos. Recorrerlo en ese contexto fue distinto, pero igual de increíble.

Caminamos por las calles del entorno, entramos a pequeñas pero coquetas tiendas hasta llegar al Tokyo Skytree, la torre más alta de Japón. Compramos entradas online y subimos los 350 metros en menos de un minuto en ascensor.

Desde lo alto, la ciudad se veía infinita. Incluso logramos ver el Monte Fuji en el horizonte, algo que no siempre es posible y me hacía mucha ilusión.

Después de pasar el día caminando y recorriendo distintos templos y santuarios, fuimos a una calle llena de restaurantes y elegimos uno especializado en tempura. En mi caso, pedí un plato vegetariano, ¡espectacular!

Regresamos al hostal temprano, al día siguiente tenía que enfrentar uno de los momentos que más me inquietaba: no perderme por la estación central, para tomar mi tren hacia Kioto.