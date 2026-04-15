Pantallas, ansiedad y la ilusión de no quedar fuera

La motivación para escribir estas líneas nació en una de las sesiones de la certificación en Mental Health Aid que realizó actualmente en Rhode Island con el Maestro Raúl Mickle quien tiene un don muy humano de transmitir su saber.

Uno de los temas, que abordó recientemente es de la relación que hemos construido con las pantallas y la manera en que, de forma silente nos está robando la vida.

No hizo falta un largo debate para entender que no se trataba de una preocupación teórica. Se trataba de nosotros, todos, en distintos niveles y dimensiones, se ha adueñado de nosotros en nuestras rutinas.

De ese gesto automático de buscar el teléfono apenas hay un segundo de silencio. De la necesidad de revisar una notificación, aunque estemos conversando con alguien. De ese cansancio extraño de llegar al final del día con la mente saturada y el corazón, muchas veces, más vacío que acompañado.

Vivimos en una época en la que estar conectados parece sinónimo de estar presentes, pero ¿en verdad lo estamos? Permanecemos disponibles para todo y atentos a todos, pero cada vez más lejos de nosotros mismos.

El teléfono vibra y acudimos. La pantalla se ilumina y respondemos. La red se actualiza y sentimos la obligación de no quedarnos atrás. Así, se ha convertido en una forma de dependencia que nos cuesta aceptar, porque ha sido normalizada por la costumbre.

Dentro de esa realidad, uno de los fenómenos más extendidos es el conocido FOMO, por sus siglas en inglés de fear of missing out: el miedo a perderse algo.

Aunque esta sensación no es nueva, las redes sociales la han intensificado como nunca. Es una vitrina constante de momentos seleccionados, filtrados y acomodados para ser admirados. Noticias y escenarios que se viralizan y muchos tienen miedo de perderse algún tema.

Desde la psicología, este patrón tiene una explicación clara. Las pantallas, y especialmente las redes, funcionan muchas veces mediante recompensas intermitentes.

No siempre encontramos algo importante cuando revisamos el teléfono, pero algunas veces sí: un mensaje, una reacción, una validación, una novedad. Y esa incertidumbre es precisamente la que engancha.

El cerebro aprende a esperar la próxima pequeña recompensa, y por eso vuelve una y otra vez. No es casualidad; es un hábito reforzado.

consecuencias

Las consecuencias, sin embargo, son profundamente humanas. Se fragmenta la atención, disminuye la calidad del descanso, se empobrece la conversación real.

También resurgen otros efectos: fatiga mental, irritabilidad, necesidad de estimulación constante, dificultad para tolerar el aburrimiento y esa ansiedad anticipatoria que hace sentir que algo importante podría estar ocurriendo en cualquier momento, justo fuera de nuestra vista.

A ello se suma la llamada nomofobia: el temor desproporcionado a quedarse sin teléfono, sin batería o sin conexión.

Nunca había sido tan difícil sostener una presencia verdadera. Nos escribimos más, pero a veces nos escuchamos menos. Miramos más pantallas y menos rostros. Y escasamente a los ojos, con frecuencia perdemos sensibilidad para lo que sucede cerca.

Cambiar esta relación no es tan simple como apagar el teléfono por unas horas. El uso compulsivo de las pantallas no solo responde al entretenimiento; muchas veces sirve para tapar el silencio, distraer la tristeza, evitar la incomodidad o escapar del vacío. Por eso, dejar de mirar la pantalla implica a veces reencontrarse con emociones que habíamos aprendido a esquivar.

La tecnología es imprescindible para la vida. Obtenemos información, ilustran, acercan, nos ponen al día, facilitan y acompañan. El problema empieza cuando toman el lugar de todos los otros factores que también requerimos: del descanso, la pausa, el pensamiento, la conversación, el contacto humano.

La tarea, entonces, no es renunciar al mundo digital, sino recuperar el control sobre nuestros hábitos y devolver a cada cosa su lugar.