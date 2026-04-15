Janeiro, el hombre que contradijo el dicho: ‘De la abundancia del corazón habla la boca’

Inexplicablemente, los refranes no siempre tienen la razón. Hay personas tan especiales en la vida que rompen con el significado que les da sentido.

Para bien o para mal, hay acciones que no se corresponden con lo que quieren decir. Por ejemplo, cuando exclamamos: ‘De la abundancia del corazón habla la boca’, lo que queremos hacer notar es que, las cosas feas que sale de nuestra boca es el reflejo de los sentimientos insanos que tenemos en nuestro corazón.

Con Janeiro esto quedó atrás. Quien lo escuchaba hablar juraba que era una persona apática, antipática, seca, odiosa, o lo que en buen dominicano llamamos un “bocón”.

En el fondo, era todo lo contrario. Tenía los sentimientos más puros y la noción más clara de lo que es ser solidario, tener don de servicio y amar al prójimo más que a sí mismo.

Su falsa careta

Era un peleón de primer orden. Si se quiere, tosco, con cara de aburrido o presto para echarle un boche al más bonito. Esta pose contradecía por completo lo que en verdad era.

Su desprendimiento podía verse en neveras repletas de alimentos para regalar. En cajas de comida preparadas para halagar a sus colaboradores.

En los gestos solidarios que, aunque los hacía en silencio, marcaron para bien a muchas personas que hoy, de seguro extrañan su presencia.

No tenía nada escondido para quienes lo necesitaban y en verdad merecían de su atención. Si guardaba algo en secreto, realmente, eran sus nobles sentimientos. Eso sí, conocía al cojo sentado y al ciego durmiendo.

Su familia y buenos amigos

Janeiro tenía más que claro lo que significa la familia en la vida de las personas. Sus hijos, sus nietos y familias allegadas eran su debilidad. Ah, pero ni hablar de los buenos amigos.

Primero se daba el chance de saber quiénes valían la pena y quiénes no. Los escogidos podían contar con su amistad a ciegas.

Siempre estaba presente en los momentos buenos y en los no tan buenos. De hecho, era un hombre de corazón puro, y tan orgánico que, siempre prefería estar donde le necesitaran, así fuera de incógnita, pues no le gustaba el protagonismo.

Un viaje a la hora que quiso el Señor

Quien lo conoció sabe que este hombre era el más puntual de “la bolita del mundo”. No esperaba a nadie y llegó a deshacer buenos negocios con quienes irrespetaban su tiempo. Lamentablemente, con el Señor no le salió.

A las 5:00 de la mañana del pasado 28 de marzo, Janeiro partió a los brazos del Señor de la forma discreta con que amó desde su noble corazón.

Aquel ‘bocón’ que de seguro se llevó a la tumba las lágrimas que derramó sin ser visto, dejó sumidos en la tristeza a un amplio, pero selectivo grupo de personas que sí lo quisimos, y descubrimos que verdaderamente, contradijo el dicho: ‘De la abundancia del corazón habla la boca’.