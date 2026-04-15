‘Arquitectura de Fantasía’: una joya arquitectónica multipremiada en el Caribe

Una nueva apuesta por el turismo de lujo en República Dominicana tiene como encanto una arquitectura fuera de lo común.

Tanto es así que, ha recibido casi una decena de galardones y reconocimientos internacionales por su diseño innovador arraigado en la riqueza cultural dominicana.

Se trata del St. Regis Cap Cana, responsabilidad de Alejandro Acebal Canney, arquitecto mexicano radicado en el país desde hace aproximadamente dos décadas.

Alejandro Acebal CanneyFuente externa

A él se suman Tatiana Sheveleva, Alexandra Guzmán, con la curaduría de arte de Paula Gómez Jorge. El complejo abrió sus puertas en marzo del año pasado.

Desde su llegada, este arquitecto se ha dedicado a construir un nombre en el diseño residencial de lujo en algunos de los destinos más importantes del país —tomemos Puerto Plata, Casa de Campo, Jarabacoa y Punta Cana como ejemplo— y en cada proyecto que ha asumido, se ha dejado guiar por ese amor al paisaje circundante y ha permitido que este dicte las pautas de lo que, finalmente, será un ente arquitectónico que se funde y se hace parte del entorno.

THE ST REGISFuente externa

Esta premisa sirvió de inspiración para el diseño y ejecución del complejo St. Regis, un proyecto que la veterana diseñadora de interiores Alexandra Guzmán definió como “arquitectura de fantasía”; una estructura que se erige imponente ante tí pero que, visto como parte del panorama, se hace casi invisible y pasa a formar parte del paisaje del campo de golf Punta Espada, ubicado dentro del exclusivo destino turístico y diseñado por Jack Nicklaus, prestigioso arquitecto de campos de golf y golfista profesional.

Fue precisamente ese diseño, los bocetos y trazos de Nicklaus, lo que le sirvió a Acebal Canney como punto de partida para diseñar la estructura que pasaría a formar parte del paisaje del campo. “En todos nuestros proyectos hay esa correlación; esa integración del paisaje hacia el disfrute interno en la propiedad”, comenta.

ALEXANDRA GUZMÁNFuente externa

“Por eso puedes ver que siempre tratamos de tener una especie de diálogo entre el exterior y el interior; porque entendemos que es importante para nuestros clientes tener esa exposición a lo tropical”, añade.

Retos asumidos

Cuando llegó al campo, cuenta su intención fue crear una estructura que formara parte del paisaje. “En vez de imponer algo al destino que ya existía, que es un campo de golf sumamente importante, nuestro objetivo fue ver de qué manera nos hacíamos parte de él”, continúa.

Esto convirtió a St. Regis en uno de los mayores retos asumidos por su firma hasta la fecha, no solo por diseñar una estructura dentro de uno de los campos de golf de mayor prestigio en la región, sino por lo que representaba asumir un proyecto de tal envergadura para la marca St. Regis, para el complejo donde se ubica y para el sector turismo dominicano.

Y, pese a haber formado parte del equipo de arquitectos que trajo a la realidad proyectos tan importantes como el JW Marriott Blue Mall, en el mismo corazón de Santo Domingo; Eden Roc Cap Cana, entre otros proyectos hoteleros, St. Regis representa un hito importante en su trayectoria profesional.

Esto tanto por la importancia que ha cobrado el turismo en República Dominicana tras la pandemia, especialmente el turismo de lujo, un concepto relativamente nuevo en territorio nacional, como por el hecho de ser el primer proyecto desarrollado por su firma que ha sido merecedor de casi una decena de galardones –nacionales e internacionales– por el despliegue de creatividad puesta en su lujoso diseño. Pero también, y más importante todavía, porque es el primer complejo en República Dominicana en obtener estos galardones.

“Nuestra herencia cultural se respira y se siente (en St. Regis), y parte de nuestros símbolos, como la muñeca sin rostro, fue inspiración de la firma Chapi Design como emblema de unidad y diversidad”, explica Guzmán, quien participó de la ejecución del interiorismo del complejo junto a Tatiana Sheveleva fundadora de Chapi Design, la firma responsable de conceptualizar su diseño interior.