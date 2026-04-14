La responsabilidad olvidada

Las intensas lluvias que inundaron la ciudad, anegaron los campos y también otras regiones, nos hacen reflexionar.

El mundo cambia aceleradamente, pero aun con estos cambios la conciencia del cambio climático no penetra en los planes de los gobiernos. Parece que se esconden cuando se trata de ese tema.

Estar preparados para esa clase de catástrofes es una responsabilidad que no pude esquivarse de ninguna manera. Pero la carga de responsabilidad también tiene que recaer sobre los ciudadanos. Parece que el instinto de conservación se ha diluido con tanto ruido y prisa.

Todos tenemos que cooperar. Hace años, las amas de casa barrían la acera frente a su casa, la basura se ponía en el zafacón y era recogida puntualmente. Los desagües y demás artefactos, construidos para evacuar las aguas de las lluvias, eran revisados y reparados, si venia el caso.

Poner atención al entorno, cuidarlo y dedicar tiempo para que no sucedan tragedias que se pueden evitar, es una obligación tanto del gobierno como del ciudadano común. ¿De qué vale tanta tecnología sofisticada si con un aguacero fuerte, todo se estropea y se vuelve inservible?

Si en los viejos tiempos teníamos más juicio y conciencia, lo más razonable es retornar y volver a adoptar todo ese cumulo de responsabilidad que, con la modernidad, se ha echado por la borda.