Realizarán gratis una jornada internacional de cirugía reconstructiva genitourinaria

La Fundación Dominicana de Cáncer de Próstata e Incontinencia Urinaria (Fundocapro) y el Grupo Multidisciplinario Urus, anunciaron la tercera edición de la ‘Jornada Internacional de Cirugía Reconstructiva Genitourinaria’, la cual será gratis y se realizará los días 17 y 18 de abril, en la Clínica Abreu, a partir de la 8:00 de la mañana.

La uróloga y especialista en piso pélvico Merycarla Pichardo, informó que durante el evento se tendrá acceso a medicina de alta complejidad en urología reconstructiva, con el apoyo de expertos mundiales donde se van a operar a pacientes, y las cirugías van a ser transmitidas a un auditorio para que médicos dominicanos puedan acceder de manos de esos líderes mundiales en ese tipo de cirugías.

Pichardo explicó que esto es un esfuerzo conjunto de la Fundocapro, de la cual, tanto ella como la doctora Marlin Fernández son miembros, así como el citado Grupo que viene realizando desde hace 10 años este tipo de jornadas académicas en el país y de la referida clínica.

Valoró este aporte inigualable a la salud y el conocimiento científico, ya que esta iniciativa ha sido posible gracias al aporte generoso de ciudadanos dominicanos, galenos y otras instituciones sin fines de lucro.