!Casi me arrolla un auto!
Lo importante es que no me arrolló. Gracias a Dios, no perdí el conocimiento. Me levanté sin ayuda y mi hijo me llevo de inmediato a la clínica.
Estoy viva de milagro. Bueno, tal vez exageré, pero sin duda, pude haber perdido la vida o quedar mal, cuando, esperando a mi hijo Alexis, cerca de la parte posterior de un auto estacionado, a la entrada de un supermercado, el topetazo de un auto me hizo perder el equilibrio y caer sobre el duro cemento.
La conductora iba a dar reversa. Parece que no me vio a través de la cámara o el retrovisor, pero Dios la iluminó y reaccionó deteniéndose rápidamente, aunque quiso justificarse en vez de ver que me había pasado y diciendo yo me acababa de poner ahí lo cual no era así.
Pese a tener huesos de “ cristal”....
Sufro de osteoporosis, a eso le llaman “huesos de cristal”. Con una caída tan fuerte por lo menos esperaban encontrar que hubiese sufrido alguna fractura o fisura.
Tras los estudios requeridos, con asombro los médicos me dijeron que no había fractura. Y el golpe en la cabeza sólo quedó en un chichón. Sin consecuencias de importancia.
Aunque me dejaron interna varios días, luego de no dejarme ir por los mareos que tenía y procedieron a verificar mi hemoglobina que estaba muy baja, aunque por lo visto nada tenía que ver con el accidente.
arios días en observación y chequeos acostada en la clínica, y consideraron conveniente una transfusión de sangre.
!Dificultad para encontrar donantes!
Quiero agradecer la solidaridad de tantos amigos que se ofrecieron para donar sangre para poder sustituir la de los homocentros aunque no los utilizamos, y hay que decir que es un tema en el país que hay que abordar y hacerlo más accesible.
Gracias a DIOS en mi caso un gran amigo de Alexis nos trajo las dos pintas requeridas para nuestra pronta recuperación, pero supimos el trabajo que se pasa para obtener una pinta de sangre , donde hay que buscar la cantidad de personas acorde a las pintas requeridas, lo que puede limitar la rapidez de la obtención en la búsqueda de donantes.
Además y de forma preventiva se requieren algunas exigencias para poder donar y también lo limita, ojalá hiciéramos conciencia y muchos fuéramos a donar voluntariamente y que la sangre requerida fuera entregada para resolver la solución de un paciente.
- Los tropezones hacen levantar la cabeza
El percance o accidente de mi golpe, que pudo haber sido tragedia, me obliga a fijarme bien donde me detengo.
Jamás volveré a pararme detrás de un auto, por estacionado que esté. Y supongo que la conductora aludida, cada vez que de reversa mirará con detenimiento por todos lados.