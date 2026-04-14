Educación superior: el arte de construir empleabilidad desde el primer año de universidad

Obtener un título universitario, especialmente de una institución de excelencia y reconocimiento, sigue siendo un distintivo valioso y diferenciador en el mercado laboral.

La diferencia hoy es que la empleabilidad ya no se construye únicamente al final del trayecto académico, sino que comienza desde el primer día en las aulas.

En las últimas décadas, nuestra sociedad ha experimentado profundos cambios estructurales que impactan el presente y el futuro del trabajo. Por eso, las instituciones de educación superior están llamadas a convertirse en verdaderos ecosistemas de desarrollo y en plataformas integrales para la inserción laboral.

Las universidades que apuestan por la empleabilidad diseñan experiencias formativas que trascienden lo teórico, articulan el conocimiento con la práctica y las habilidades, y conectan de manera intencional al estudiante con el mundo laboral desde etapas tempranas.

Asignaturas, proyectos y actividades curriculares permiten a los estudiantes interactuar y trabajar con actores reales de sus industrias.

Angela Liriano Rodríguez, coordinadora del Bachelor in Business Administration (BBA) de la Universidad Iberoamericana (Unibe), explica que “una forma en la que las instituciones de educación superior fomentamos empleabilidad es trayendo el mundo laboral real al aula… posicionando al estudiante en ese imaginario laboral”.

Este enfoque se potencia con casos prácticos, simulaciones y proyectos que permiten “aplicar el tecnicismo que aprendemos en el aula” y desarrollar pensamiento crítico y criterio profesional desde el primer año.

Así, la academia se convierte en un espacio seguro para aprender haciendo. Más adelante, las prácticas profesionales y pasantías trasladan ese aprendizaje a contextos reales, logrando que la experiencia se traduzca en oportunidades concretas de empleo.

En el caso de Unibe, este modelo se articula de forma coherente a lo largo de toda la trayectoria académica. Sus programas, alineados con las demandas y tendencias del mercado laboral, integran un enfoque experiencial, vinculación con la industria y una visión internacional.

Un futuro exitoso

José Martín Morillo, docente y director de Mercadeo Institucional, explica que hoy los estudiantes buscan un título que les permita demostrar qué tan preparados estarán para insertarse en el mercado laboral. “Hemos visto cómo su decisión va más allá de lo académico… saben que pueden empezar a trabajar desde un primer semestre en la profesión elegida para asegurar un futuro exitoso”.

Morillo añade que, para formar profesionales más capaces, Unibe se enfoca en que los estudiantes aprendan a adaptarse, resolver y generar valor desde el inicio.

“Conectamos la formación con la práctica, la industria y el desarrollo de competencias reales… el egresado no sale a ver qué pasa, egresa con recorrido, con herramientas, conexiones y con la seguridad de haber probado su capacidad en contextos reales”.

Como destaca Pamela Pérez Vizcaíno, directora de la Escuela de Dirección y Gestión del Turismo, “el aprendizaje experiencial es uno de los pilares de Unibe; aquí no se aprende solo desde un aula, se aprende haciendo”.

Esta filosofía se materializa en proyectos con empresas, prácticas profesionales y alianzas estratégicas que exponen al estudiante a los actores clave de su sector.

“Nuestros estudiantes trabajan en contextos reales, con retos reales y con impacto real”, afirma, lo que les permite adquirir conocimientos, construir redes y posicionarse profesionalmente incluso antes de graduarse.

Este ecosistema se complementa con un cuerpo docente activo en el sector productivo y con iniciativas como UWORK, la bolsa de trabajo institucional que conecta a los estudiantes con oportunidades laborales y organiza anualmente una feria de empleo.

El resultado es contundente: el 85 % de los egresados de Unibe de 2025 se encuentra empleado entre tres y seis meses después de graduarse; un 32 % ocupa posiciones directivas y un 30 % tiene personal a su cargo, evidenciando el impacto de un modelo formativo que convierte la experiencia universitaria en un verdadero puente hacia el mundo laboral.