Antonio Aldrette: el hombre que ayuda a los jóvenes a que no se rindan

A las 6:40 de la mañana del día indicado, Antonio Aldrette estaba ya en el parqueo de LISTÍN DIARIO. Andaba en compañía de Grace Gómez. “Marta, ya llegamos”.

Fue el mensaje que ella escribió dejando claro que se habían adelantado a la hora, que era a las 7:00. Fue mejor. Entrar temprano a los trabajos tiene grandes ventajas, y la tranquilidad del ambiente es una de ellas.

Elegantemente vestido entró a la Redacción. Una sonrisa con dejo de timidez mostró su agradecimiento por haber sido recibido en el periódico más antiguo de República Dominicana.

La gran sorpresa de la conversación con este filósofo, graduado de la Universidad Regina Apostolorum, en Roma, es que, no sólo no se deja vencer, sino que su misión es ayudar a otros a no rendirse.

Su misión la realiza desde su rol como director de la International School for Leadership de la Universidad Anáhuac de Cancún. Por ella ve desfilar a cientos de jóvenes que, al menor obstáculo, ya quieren tirar la toalla.

Para poder acompañarlos en su camino, Aldrette se pone en sus zapatos. Le resulta fácil. Él también tuvo dudas, desánimos y miedos. Su conocimiento de causa lo ayuda a entender a los que vienen de otros países a estudiar en esta entidad de educación superior. La empatía aquí es la mejor guía para ayudarlos a lograr sus metas.

Antonio Aldrette en entrevista con periodistas del Listín DiarioLeonel Matos

Si es un ejemplo que buscan los jóvenes, él es el ideal. Por liderazgo y conocimientos no se queda. Cursó las maestrías en Responsabilidad Social y el MBA-Anáhuac, en la Universidad Anáhuac México. Es doctorante en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, también en esta institución.

Trabajó durante más de 10 años como formador en liderazgo y dirección de jóvenes en México, España, Roma y Venezuela. Posteriormente se desempeñó como director de los programas de Liderazgo Anáhuac y director de formación Integral en La Universidad Anáhuac México. Una experiencia engrosada.

Transformación constante

La IA vino a contribuir, no a sustituir a los seres humanos. Con esa idea es que Aldrette entiende que debe ayudarse a los jóvenes a superarse.Leonel Matos

Para este mexicano, cada vez es más retador formar líderes. “Pero el trabajo hay que hacerlo”. La tecnología es una buena herramienta y de ello, tiene plena conciencia.

“Eso sí, para formar personas, que es lo que hacemos en la universidad, tenemos que saber usarla, convertirla en una aliada, no en una competencia”. Sabe que se trata de un desafío al que hay que hacerle como dice el refrán: “Tomar el toro por los cuernos”.

“Si no puedes con el enemigo, únete a él”, también es una frase popular que aplica cuando de formar líderes en esta época, se trata. Sacarle partido a las nuevas tecnologías y a la transformación constante que experimenta el mundo es la combinación perfecta para conducir a los jóvenes hacia una formación más segura, y con un mayor compromiso de lo que es la responsabilidad social.

Precisamente, con esa idea fue que Aldrette vino a República Dominicana a participar en la propuesta Go Big, la que define como una filosofía que impulsa a los jóvenes, no sólo a que sueñen, sino a que sean capaces de superar sus propios sueños.

Eso sí, siempre teniendo claro la importancia del servicio. En término simple: “Esta novedad tiene como visión: liderar con propósito, crecer sin límites, y transformar su realidad”. De hecho, este filósofo entiende necesario un mayor enfoque en liderazgo en América Latina.

“Es importante formar personas con mayor sentido humano y que marquen la diferencia”

Antonio Aldrette tiene 10 años dedicado en cuerpo y alma a la formación de líderesFuente externa

En su visita a LISTÍN DIARIO, Antonio Aldrette dejó por sentado que le interesa el desarrollo formativo y el sentido de liderazgo de América Latina. No es que lo que ocurra en el resto del mundo, no le interesa. Es que está consciente de las debilidades del sistema de los países que conforman la región.

Unir voluntades puede ayudar mucho. La Universidad Anáhuac Cancún, desde donde realiza su trabajo, está haciendo su tarea. Promueve el liderazgo como ‘punta de lanza’ para respaldar propuestas que conduzcan a las personas a humanizar mucho más las acciones en todo el sentido de la palabra.

Ellos les llaman ‘acción positiva’. Tienen razón. Nada más importante que potencializar al ser humano en estos momentos en los que la Inteligencia Artificial asume un rol preponderante. De ahí su insistencia en que hay que convertirla en una buena aliada para poder lograr lo que se quiere en la formación.

“La inteligencia artificial no es una enemiga. Es una herramienta que lejos de sustituir nuestras habilidades ha venido a ampliar nuestras capacidades. Ha llegado para ayudarnos a nosotros como formadores a que tengamos mejores métodos y recursos para guiar a nuestros jóvenes para que sepan asumir los retos con liderazgo y conocimientos”. Saber utilizarla, surte un buen efecto en la inteligencia emocional, en la creatividad, y por supuesto, en la capacidad de liderar cualquier proyecto.

En República Dominicana

Los jóvenes dominicanos también le importan a Antonio AldretteFuente externa

Los jóvenes dominicanos también le importan a Antonio Aldrette. Aplaude que la institución donde labora, los tome en cuenta. La Universidad Anáhuac Cancún, como a otros estudiantes latinos, pone a su disposición un espacio integral, no sólo para que aprendan una carrera, sino para que tengan una formación personal y emocional.

“Queremos que tengan una experiencia de vida, que aprendan a ser el bien, a servir desde una óptica humanizada”. Lo dice mientras hace ademanes que muestran cuán importante es esto para ellos.

Con este tipo de preparación y respaldo, no hay duda de que en efecto, quienes están al frente de esta universidad, concentran sus acciones en dotar a sus estudiantes de las herramientas necesarias para que sepan vencer obstáculos, romper barreras y lograr la meta. En pocas palabras: a no rendirse.

Este filófoso y académico que va por la vida con la clara convicción de que el ser humano es el centro del mundo, también ha tenido que enfrentar sus pruebas.

“Cuando me tocó estudiar en Europa, me costó acostumbrarme a estar lejos de mi familia, a adaptarme a una cultura que no es la mía, inclusive, me perdí muchas actividades familiares importantes. O sea, cuando no sabemos vencer todo lo que se nos presenta, fácilmente, nos dejamos vencer. Lo bueno de todo es aferrarnos a ese deseo de superación que tenemos y que es nuestra fuerza para alcanzar nuestros sueños”. Más claro de ahí, ni el agua.

El director de la International School for Leadership de la Universidad Anáhuac Cancún, sabe que vale tener miedo, poner límites y querer tirar la toalla en el camino. Lo que no tiene valor es creer que no se puede o entender que la adversidad está por encima de lo que se quiere ser.

Una década formando líderes

Antonio Aldrette tiene 10 años dedicado en cuerpo y alma a la formación de líderes. Esta experiencia le ayuda a entender dos realidades: la que existía antes de la IA y la que abunda ahora después que ésta llegó para quedarse.

“Viendo las transformaciones y tecnologías que llegan y se sustituyen rápidamente, es importante que nuestra conducción como formadores mantenga un equilibrio entre lo que es la humanización, el criterio y el liderazgo para saber tomar decisiones oportunas en cada escenario y saber establecer diferencias claras entre lo que son las personas y las entidades”. Lo explica de forma pausada, pero contundente.

No pasa por alto hacer referenia a que, a la realidad existente, se suman las nuevas licenciaturas en Liderazgo y Gestión Estratégica Internacional, así como las ingenierías en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, diseñadas con una visión global y en alianza con instituciones internacionales. La idea siempre es, aceptar lo nuevo que llega, pero sin que se pierda el sentido humano.