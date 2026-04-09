ALDABA 102: un número en el que la inspiración se desborda

De vuelta en el norte, en Jarabacoa, la popular ciudad de la eterna primavera, el número 102 de revista Aldaba es una celebración de la mujer atrevida, de la que, sin miedo a nada, se arriesga a perseguir sus sueños.

En su portada, la empresaria Ekmania Pérez pone cara, personalidad e identidad a este concepto, a esta idea de la mujer que conquista retos sin escatimar esfuerzos.

“Yo soñaba con que esto se diera, y apareció de manera orgánica”, cuenta Pérez durante la exclusiva para Aldaba, al referirse al éxito que ha alcanzado en poco más de una década luego de hacer la transición del mundo de los negocios –en la administración de mercados– y posicionarse en el nicho de la decoración y el diseño de interiores en la zona montañosa de Jarabacoa.

“Yo estoy especializada en diseño en las montañas”, explica la empresaria, haciendo hincapié en que el diseño de esta zona requiere de conocimientos específicos, como su clima, su flora y fauna, así como un conocimiento de los materiales disponibles para trabajar la decoración y el diseño interior de esta demarcación.

“Las montañas tienen unas características de clima diferente, y cuando llegamos aquí realizamos un estudio”, añade. “Comenzamos buscando productos, mobiliario y accesorios que pudieran ser para esta zona”, continúa.

Pérez explica que el diseño y la decoración en las montañas necesitan esa sensación de calidez, la que agrega la madera, la sensación orgánica de los textiles, esa que te invita a vivir, a tocar, a sentir… “Las montañas necesitan esa sensación de que se puede tocar, de que es usable, funcional, que se puede abrazar”, añade.

Junto a Pérez, esta edición nos lleva en un viaje interesante; un viaje a algunos destinos donde el diseño continúa evolucionando, como es el caso de Cap Cana, donde Alejandro Acebal Canner, arquitecto mexicano radicado en República Dominicana desde hace dos décadas, construyó el St. Regis Hotel, una propuesta de hospitalidad de lujo cuyo diseño le ha hecho merecedor casi una decena de premios nacionales e internacionales.

“En vez de imponer algo al destino que ya existía, que es un campo de golf sumamente importante, nuestro objetivo fue ver de qué manera nos hacíamos parte de él”, nos cuenta el arquitecto durante un recorrido que nos llevó a explorar cada rincón del prestigioso complejo.

Junto a Acebal Canney, Alexandra Guzmán, diseñadora de interiores y fundadora de AG Interiores, participa del diseño interior de St. Regis, junto a Chapi Design, el estudio de diseño canadiense fundado por Tatiana Sheveleva.

“Nuestra herencia cultural se siente y se respira (en St. Regis), y parte de nuestros símbolos, como la muñeca sin rostro, fue inspiración de la firma Chapi Design como emblema de unidad y diversidad”, comenta Giuzmán.

El arte no podía quedar fuera de la ecuación. Y es que la prestigiosa cadena internacional –que cuenta con más de cien años de historia en algunos de los más importantes destinos de lujo del mundo– ha convertido en parte de su cultura utilizar el arte como punto de referencia para exponer la cultura de los destinos donde desarrolla sus proyectos hoteleros.

Y, en esta ocasión, la curaduría de la colección de arte de St. Regis Cap Cana estuvo a cargo de Paula Gómez Jorge, curadora e historiadora de arte, con quien conversamos sobre la selección de las piezas de arte del complejo, resultado de la visión de nuestra identidad como caribeños de más de una veintena de artistas plásticos que trabajaron obras exclusivas para el prestigioso destino.

El viaje nos llevó hasta la prestigiosa zona costera de Los Sueños, en Costa Rica, donde el diseñador José Jiménez Gonzáles se unió a Natural Instinct y Zalez Architecture para diseñar Casa Austin, una morada que toma inspiración de su entorno para crear una experiencia sensorial donde la estética complementa lo funcional.