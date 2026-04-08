Vuelta al mundo: la oportunidad de visitar Bali, la isla de los dioses

Julia Roberts, Kim y Khloe Kardashian, Mick Jagger, Justin Bieber, Selena Gomez, entre otros ricos y famosos han venido a Bali.

Por lo general, elogian el ambiente sereno, privacidad, playas, centros vacacionales, puestas de sol y la espiritualidad de esta bella isla de Indonesia. ¡Muchos pasajeros de cruceros como mi esposo Humberto y yo también!

Una bella bienvenida con bailarinas y una banda tocando música tradicional de Bali nos recibió cuando el Regent Seven Seas Mariner llegó a esta isla de Indonesia durante nuestra vuelta al mundo este invierno.

Espectáculo folclórico balinés del ave parásitaFuente externa

Con frecuencia llamada “la isla de los dioses,” “la isla del amor,” y “la isla de 1,000 templos,” Bali está al este de Java, y es uno de los puertos más populares de Indonesia.

Ofrece todo lo necesario para días divinos: playas, espectaculares atardeceres, pueblos pintorescos, vistas de volcanes, terrazas cultivadas de arroz, arte, artesanía y templos (más del 80 porciento de la población es hindú y se dice que hay más de 20,000 templos y santuarios en la isla).

Nosotros hemos tenido la dicha de disfrutar varias visitas a Bali a través de los años durante circunnavegaciones y otros itinerarios. En varias ocasiones hemos profundizado en la espiritualidad de Bali con visitas a algunos de sus templos y estudio de su mitología.

Visitar un templo es un punto culminante de un viaje a Bali y casi nadie se va sin hacerlo. Entre los más populares se encuentran Pura Luhur Lempuyan, en el Monte Lempuyan en el este de la isla que es uno de los más antiguos de Bali.

También estan: Tanah Lot, uno de nuestros favoritos, famoso por su entorno mar adentro y sus puestas de sol, y Uluwatu, en un peñasco con vistas de óceano y dedicado a los dioses del mar.

Uluwatu tiene traviesos monos macaca que te llevan tu sombrero y otras pertenencias si te distraes.

Algunos dicen que Bali no es un sitio, sino una sensación, un estado de ánimo. Para mí, esa sensación es relajamiento.

Buenas maneras de disfrutar y relajarnos es pasar unas horas en una playa o centro vacacional al igual que ir de compras para llevarnos un tallado u otro souvenir de artesanía local.

Durante este viaje teníamos dos días en el puerto de Benoa de Bali –generalmente, vueltas al mundo ofrecen estadías de dos días en puertos importantes en el itinerario para que los pasajeros puedan disfrutar de más experiencias culturales de la región.

Teníamos una villa –todas las habitaciones son villas en el resort—con vistas de la playa y de una de las piscinas tipo infinity del hotel. Entre las comodidades de las villas se encuentra una bañera con vistas de vegetación, dos duchas –una exterior rodeada de vegetación que daba la impresión de estar disfrutando de una cascada en un bosque—y una piscina privada (cada una de las 147 villas del resort cuenta con una).

Restaurante Four Seasons Bali Sundara, especializado en mariscosFuente externa

Disfrutamos de deliciosas frutas tropicales y agua de coco en nuestra villa y de comidas con especialidades locales, cocina internacional y mariscos en el restaurante con vistas al mar y el sagrado Monte Agung de Bali.

Cultura y costumbre

Jimbaran Bay es un pueblo de pescadores con un interesante mercado de pescados, y es naturalmente un sitio ideal para probar pescados y mariscos frescos locales.Humberto, un amante de los mariscos y pescados, estaba de plácemes.

Humberto disfruta de las frutas tropicales.Fuente externa

Jimbaran Bay, una bahía al oeste de la isla, es popular por sus bellas puestas de sol y deportes acuáticos. También disfrutamos una visita al taller de artesanos locales en el resort, admirando bellos batiks de lindo colorido y excelentes tallados, y nos encantó visitar el templo hindú del resort, precioso con adornos incluyendo las tradicionales sombrillas balineses que son símbolo de la cúpula del cielo y protección.

Artesano de batik en BaliFuente externa

Entre las actividales culturales que ofrece el resort se encuentran sesiones de artes manuales balineses y ceremonias de bendiciones de la religión hindú.

Otra actividad cultural que disfrutamos esta vez en Bali fue una excursión incluida del barco a pueblos donde las costumbres tradicionales se siguen estrictamente.

En la villa de Kesiman, vimos una demostración del arte de batik y en Gulingan vimos terrazas de arroz, típicas de Bali.

Durante una visita al pueblo de Baha, visitamos un complejo de casas típicas con pabellones para diferentes actividades: dormir, cocinar, y rezar.

“Cada casa en Bali tiene un templo,” nuestro guía Astawa nos dijo, “y a veces el templo es mas grande que la casa.”

El templo que vimos en Baha era mayor que la casa y tenía bellos adornos de gran colorido incluyendo tonos de amarillo y blanco, que Astawa nos dijo simbolizan pureza.

Otra experiencia preciosa en Bali fue un espectáculo presentado por un grupo folclórico balinés en el teatro del Regent Seven Seas Mariner. Las danzas de las abejas y de las aves del paraíso resultaron bellas y de gran colorido.

Nos fuimos de Bali, probablemente como Julia Roberts, las Kardashians, Mick Jagger, Justin Bieber y Selena Gomez ¡totalmente relajados!

superlativos:

• Más relajante:

Las horas pasadas abanicados por brisas junto a nuestra piscina en el Four Seasons Bali Jimbaran Bay.

• Más precioso:

La danza de las aves del paraíso y otras presentadas por el grupo folclórico balinés en el barco.

• Más delicioso:

Los mariscos en el restaurante Sundara en Jimbaran Bay.

• Más interesante:

Ver el proceso de creación del arte de batik.

• Más anticipado:

Nuestra llegada a la excitante ciudad de Singapur, una de las próximas escalas en nuestra vuelta al mundo.