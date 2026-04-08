Un ‘no’ que es un ‘sí’

Las personas siempre interpretan el no como una respuesta negativa. Desde mi óptica, no es así. A veces, aunque no sea lo que esperamos, cuando nos dicen no a algo que queremos, lo asumimos con descontento sin detenernos a pensar que, desde el punto de vista divino, se trató de un sí.

Sí, así como lo lee. ¿Por qué? Sencillo. Las respuestas que nos da el Todopoderoso siempre son positivas aun se interponga el despreciado no.

Lo he comprobado en mi vida, lo he observado en experiencias ajenas y lo he valorado hasta en la vida de mis hijos, a quienes les he orientado sobre este particular.

“Tanto si te dicen sí como si te dicen no, valóralo como una respuesta positiva, pues si es afirmativo es porque eso es lo que Dios quiere para ti, y si por el contrario, es negativo, es porque tiene un mejor plan para ti”, eso les digo a ellos y a otras personas cuando aguardan por una respuesta respecto a algún tema de interés.

Nada nos perturba

Cuando creemos en el Todopoderoso y en su infinita misericordia, vivimos como en una ciudad fabulosa donde nada nos perturba. Donde solo el favor divino nos satisface independientemente del sí y del no.

Estar en paz con Él nos ayuda a pisar sobre sus huellas, y a trillar un mejor sendero para nuestros descendientes. Nos conduce hacia ese camino de liberación que nos quita el apego a la vanidad y a las cosas mundanas que nada nos aportan.

Deja que Él diseñe tu plan

Dios no cierra puertas, abre ventanas más amplias para que te abandones en Él, para que deposites tus cargas, para que logres tus sueños, para que vueles tan alto como puedas en la búsqueda de esa libertad que todos perseguimos... Si lo buscas, te darás cuenta que un no, no siempre significa no.

Lo único que debes hacer para poner en práctica esta realidad es no trastornar sus planes. Déjalo que Él los diseñe y verás que es capaz de construir tu vida sobre un monumento de fe, de amor y de misericordia. ¡Atrévete a vivir en una ciudad donde el sí y el no tienen el mismo significado si te agarras de la mano de Dios!