¿Quién era Roberto Flores, destacado muralista fallecido el pasado viernes?

Roberto Flores fue un reconocido pintor, dibujante y muralista que se desempeñó como docente en la Escuela Nacional de Artes visuales y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El artista falleció el pasado viernes, según las informaciones, por complicaciones de salud a causa de la edad.

Flores tenía 77 años y es autor entre múltiples pinturas de caballete, de los murales de arte Sacro de la Catedral Nuestra Señora de Reglas, y el mural transportable sobre tela: Homenaje al poema Yelida del poeta Tomás Hernández Franco, correspondiente a la Colección permanente de arte de la Cámara de Diputados.

Entre los reconocimientos que obtuvo está el primer premio en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes. Flores fue el máximo exponente del neocubismo y el realismo neohumanista.

lamentan su muerte

“Con dolor íntimo, personal y familiar, he recibido la triste información sobre la muerte del pintor, dibujante, muralista y académico Roberto Flores, amigo entrañable, discípulo directo en la Escuela de Pintura Mural ,creada por el maestro pintor dominicano Jaime Colson”, escribió en sus redes el curador Abil Peralta Agüero.

“A él y a su arte tuve el privilegio de acompañarlo como curador invitado para la presentación de varias de sus exposiciones en Santo Domingo y en Puerto Rico, en Galería Espinal del Viejo San Juan, y en los museos de Caguas y otras salas importantes de Puerto Rico”, agregó el curador Peralta Agüero.

Asimismo, Peralta Agüero dijo que acompañó al muralista durante el proceso de documentación de los murales para la Catedral de Bani, documentados por el fotógrafo italiano Geanfranco Lazetti.

El Museo de Arte Dominicano también lamentó la partida del muralista, extendiendo sus más sinceras condolencias.