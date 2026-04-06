Conoce los pilares esenciales para el cuidado de la salud renal

La prevención y la detección temprana son fundamentales para proteger la salud de los riñones y evitar complicaciones graves a largo plazo, afirma la nefróloga Andrea Linares.

La profesional destaca que adoptar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia en la reducción del riesgo de enfermedades renales.

La especialista explica que mantener una hidratación adecuada, seguir una alimentación balanceada baja en sal y alimentos ultra procesados, así como controlar la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre, constituyen pilares esenciales para el cuidado renal.

Asimismo, recomienda evitar el uso excesivo de analgésicos, especialmente antiinflamatorios, no fumar y realizar chequeos médicos periódicos.

Indica que muchas afecciones renales pueden prevenirse o retrasarse significativamente si se detectan a tiempo. Entre las más frecuentes menciona la enfermedad renal crónica asociada a diabetes e hipertensión, las infecciones urinarias recurrentes, el daño renal provocado por algunos medicamentos y ciertos tipos de cálculos renales.

Linares, quien trabaja como nefróloga de Cleveland Clinic, advierte que las personas con diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades cardiovasculares presentan mayor riesgo de desarrollar problemas renales.

También se incluyen en este grupo quienes tienen antecedentes familiares de enfermedad renal, los adultos mayores y las personas que consumen determinados medicamentos de forma prolongada.

No obstante, señala que existen avances alentadores en el tratamiento y manejo de estas afecciones. Entre ellos destaca nuevos medicamentos que ayudan a proteger la función renal, mejoras en terapias de diálisis más personalizadas, mayor acceso al trasplante renal y un creciente enfoque en la medicina preventiva y el diagnóstico temprano, lo que permite ofrecer mejores resultados y calidad de vida a los pacientes.