Conoce los destinos que marcan tendencia en República Dominicana esta Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa, los dominicanos están demostrando un gran entusiasmo por el turismo interno. Según datos de Airbnb, las búsquedas en la plataforma para esta temporada han crecido aproximadamente un 20% en comparación con el año pasado.

Este dinamismo en el turismo local se evidencia en las búsquedas domésticas, que aumentaron más de un 25%, mientras que el interés internacional mantiene un crecimiento cercano al 15%.

Este aumento en búsquedas tiene un protagonista claro: la Generación Z. Los viajeros más jóvenes han incrementado su interés en más de un 30% frente a la Semana Santa de 2025.

Disfrutar de las hermosas playas de Punta Cana, conocidas por sus arenas blancas y aguas turquesas, y relajarse en alguno de los complejos turísticos de lujo.Getty Images

Los Millennials también muestran un ritmo sólido con un aumento próximo al 20%, lo que evidencia la preferencia de las nuevas generaciones por estancias auténticas y flexibles.

"El notable incremento de cerca de un 20% en las búsquedas nos confirma que el dominicano ha hecho de Airbnb su aliado principal para redescubrir el país", comentó Carlos Muñoz, Gerente de Políticas Públicas de la mencionada plataforma.

Agrega que es "emocionante observar cómo el interés de los jóvenes está revitalizando destinos clásicos y movilizando la economía local".

¿Cómo viajan los dominicanos?: en grupos y en estancias cortas

La data revela que la Semana Santa es una temporada para compartir. La tendencia hacia los viajes compartidos se consolida este año: las búsquedas para estancias individuales lideran el crecimiento con un incremento de más del 45%, seguidas por un aumento de más del 35% en las búsquedas para viajes familiares en comparación con el año anterior.

En cuanto a la duración de la experiencia, el dominicano opta por escapadas intensas y bien aprovechadas, con una estancia promedio de 2 noches.

Esta preferencia por viajes cortos, pero frecuentes, permite a los viajeros disfrutar de los tesoros locales sin necesidad de largas planificaciones.

Destinos que marcan la tendencia este 2026

Tropical beach in Punta Cana, Dominican RepublicGetty Images/iStockphoto

De acuerdo con el crecimiento en búsquedas, estos tres destinos lideran el interés de los dominicanos para esta Semana Santa:

Cabarete (Puerto Plata): Se posiciona como el favorito de la temporada con un crecimiento de más del 20% en búsquedas.

Punta Cana (La Altagracia): El gigante del turismo sigue demostrando su fuerza con un crecimiento de casi el 10% en búsquedas.

Las Terrenas (Samaná): Continúa siendo el refugio bohemio por excelencia, registrando un crecimiento de más del 20% en sus búsquedas respecto al año anterior.

Experiencias locales: el complemento perfecto

Además del alojamiento, los viajeros dominicanos buscan conectar con el entorno a través de actividades únicas. Según las tendencias de búsqueda en la plataforma, las tres categorías de experiencias que lideran la demanda para esta Semana Santa en el país son:

Aventura y Naturaleza: Excursiones a ríos, cascadas y rutas de montaña.

Actividades Acuáticas: Clases de surf, buceo y recorridos en catamarán.

Cultura y Gastronomía: Rutas de café, cacao y talleres de cocina local.