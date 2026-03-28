El valor de la fe en el campo de la palabra de Dios y las creencias

La fe, es el impulso real que da motivación a la vida, en la realización de los sueños y conquista de los retos.

La Fe, es el poder impreso en la palabra pronunciada, en la aceptación de las promesas de Dios, expresadas en su palabra.

Cuando no se tiene fe en el éxito de los proyectos, y realización de los sueños, de antemano se encamina al fracaso.

Cuando no se cree en el poder de la fe, no hay orientación para conquistar los retos, y cuando la fe no inspira a creer en la palabra de Dios, es discurso en mera palabrería, vana e insustancial.

En cambio, cuando hay fe, no se tiene miedo a los riesgos, porque se entiende que a la mano se tiene el instrumento que es motor de las más fieras conquistas.

Se demanda y se ordena en la palabra, consciente del óptimo resultado. Decía Jesús “si se tuvieras fe como un granito de mostaza, se ordenaría a la montaña se trasladase, y esa obedecería”.

Los deportistas entrenan con fe de ganar con sus proezas. Si Jesús no hubiera tenido fe, en su Padre que lo envió, no hubiera cumplido con su misión.

No hubiera podido resucitar a Lázaro, no hubiera sanado a leprosos, no hubiera devuelto la vista a los ciegos, ni hubiera podido levantar al caído y desvalido.