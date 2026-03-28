Este domingo comienza la Semana Santa
¡Tengo tantas distracciones! Y parece que esa es la idea: evitar que entremos en relación íntima con Dios, en el silencio ¡Distráiganlos!
En el Libro de Isaías, en el siglo VIII antes de Cristo, se narra lo que vivirá Jesús durante su Pasión y Muerte: “El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás; ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos.
El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado” (Is 50, 4-7). Él va a morir por mí, y yo tan campante, como si esta decisión no fuera nada. No puedo pasar tan siquiera una semana al año sin hacer un alto en el camino para reflexionar ante este gran misterio de amor y gratuidad.
¡Tengo tantas distracciones! Y parece que esa es la idea: evitar que entremos en relación íntima con Dios, en el silencio ¡Distráiganlos! ¡Manténganlos ocupados en las nimiedades de la vida e inventen innumerables proyectos que ocupen sus mentes!
¡Cómo me cuesta darme a Mi Señor! ¡Qué insensibilidad está mostrando el mundo de hoy! ¡Qué barbaridades están ocurriendo ante nuestras propias narices, y ante lo cotidiano, los inconvenientes, enterramos la cabeza como el avestruz, para no sufrir bajo ningún concepto. Todo es evasión, todo es superficial.
No profundizamos en las realidades que se nos presentan cada día al relacionarnos con el otro. El mundo de hoy solo está programado para gozar, solamente se “predica” el placer, la diversión.
Es una forma de impedir, que conozcamos la Verdad. Y es la Verdad la que nos hace libres. Cuánta razón tenía Su Santidad el papa Francisco, en paz descanse, cuando dijo estas palabras.
“Que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que el Padre no hace jamás). No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Amén.
Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: Yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien.Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia.
Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. Por eso necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan”. Amén.