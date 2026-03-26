Yaina Cuevas: de El Almirante a la pasarela de Saint Laurent, en París

La joven modelo dominicana Yaina Cuevas debutó en las pasarelas internacionales en el desfile de la casa francesa Saint Laurent, considerado uno de los más influyentes de la Semana de la Moda de París, Francia.

Oriunda del barrio El Almirante de Santo Domingo Este, Yaina Cuevas es un reflejo de lo que la perseverancia y la disciplina pueden hacer en la vida de una joven llena de sueños.

El debut de Yaina ha sido impactante porque hacerlo de la mano de la casa Saint Laurent marca la carrera de esta joven de 5’10” de estatura con una presencia imponente y gran determinación.

Yaina Cuevas modelando para Saint LaurentFuente externa

Decidida a transformar la vida de su familia, especialmente de su mamá que labora como empleada del hogar y de su papá que es ayudante en un camión, Cuevas llegó a Europa gracias al reconocido scout Sandro Guzmán, quien la descubrió a los 14 años.

La joven expresa emocionada que no lo creía cuando en Milán, Italia, le dijeron que preparara su maleta que se iba al otro día a París para desfilar en exclusiva para Saint Laurent.

Yaina CuevasFuente externa

“Lo primero que hice fue dar gracias a Dios y llamar a mi madre para darle la noticia, todavía es como si estuviera viviendo en una película”, dice Cuevas.

Después de este desfile Yaina se consolidó en la Semana de la Moda, caminando para Loewe y Celine, convirtiéndose en una de las modelos dominicanas con mayor potencial en la industria global, explicó Sandro Guzmán.

La carrera internacional de Yaina Cuevas es manejada por la agencia Ford Models, bajo la dirección del Paul Rowland.

“El debut de Yaina Cuevas no solo marca un logro personal, sino que también enaltece el nombre de la República Dominicana en los escenarios más importantes de la moda a nivel mundial. Su historia inspira a toda una generación a creer en sus sueños y trabajar con determinación para hacerlos realidad”, puntualizó Guzmán.