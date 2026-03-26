RD se consolida como destino emergente de turismo dental en el Caribe, según especialista

En los últimos años, República Dominicana se ha consolidado como uno de los destinos emergentes más atractivos para el turismo dental en el Caribe, atrayendo a pacientes internacionales que buscan tratamientos odontológicos de alta calidad combinados con la experiencia de viajar a un entorno tropical.

Para la doctora Ana Rodríguez Reyes, especialista en odontopediatría y ortodoncia correctiva, este crecimiento responde al notable avance de la odontología en el país, el alto nivel de formación de sus profesionales y una infraestructura turística reconocida a nivel internacional.

“La odontología en República Dominicana ha evolucionado significativamente en tecnología, formación profesional y estándares clínicos”, explica la especialista.

Ana RodríguezFuente externa

Según Rodríguez Reyes, cada vez más pacientes provenientes de Estados Unidos, Canadá y otros países de la región viajan al país para realizar tratamientos dentales, destacándose especialmente los procedimientos estéticos como el diseño de sonrisa.

Estos pacientes valoran no solo la calidad de la atención médica, sino también la posibilidad de recuperarse en un entorno seguro, cálido y agradable.

La doctora resalta que uno de los pilares de la odontología moderna es la prevención, especialmente en la salud bucal infantil. Desde su práctica profesional promueve la detección temprana de problemas dentales y tratamientos preventivos que contribuyen al desarrollo saludable de la sonrisa desde la infancia.

“El objetivo de la odontología actual no es únicamente tratar problemas dentales, sino acompañar a cada paciente en un proceso integral que impacte positivamente su salud, autoestima y calidad de vida”, señala.

El crecimiento del turismo dental también representa una oportunidad para fortalecer la imagen de República Dominicana como un destino de servicios médicos especializados, integrando la excelencia clínica con la calidad y hospitalidad de su sector turístico.