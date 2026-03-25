Mercado dominicano se prepara para las novedades de cruceros en la temporada 2026-27

Los cruceros siguen ganando espacio entre los dominicanos cuando de pasar unas vacaciones fuera de serie, se trata.

En los últimos años han aumentado las cifras de los que prefieren las rutas marítimas para descansar, gozar, o vivir experiencias sobre las aguas del mar.

La justificación es válida. Un barco no sólo es un medio de transporte, sino un mundo de diversión que tiene más de una razón para mantener cautivos a sus pasajeros.

Teniendo claro el auge de este tipo de paseos, la línea internacional Princess Cruises, acaba de presentar al mercado dominicano sus principales novedades, itinerarios y oportunidades de viaje para las temporadas 2026–2027, en un almuerzo con maridaje en el Catador.

El encuentro fue organizado por Viajes Dumbo, representantes internacionales de venta de la naviera en República Dominicana y el Caribe.

Actualmente, esta línea de crucero cuenta con una flota moderna de 17 barcos. Alaska y Japón están entre los destinos preferidos por los locales. Fotos FUENTE EXTERNAFuente externa

Durante la presentación, dirigida a agencias de viajes y medios de comunicación, se dieron a conocer los principales productos de la naviera, así como las tendencias del mercado de cruceros y las nuevas experiencias que la citada línea continúa desarrollando a bordo de su moderna flota.

La presentación estuvo a cargo de Ana María Vicente de Cordero, vicepresidenta ejecutiva de Viajes Dumbo, quien destacó la evolución de la marca y su posicionamiento como una de las líneas de cruceros más prestigiosas del mundo.

Destinos alrededor del mundo

Aunque actualmente esta línea de cruceros navega en más de 330 destinos en todos los continentes, los dominicanos en los últimos tiempos están prefiriendo lugares más exóticos. Entre ellos están Alaska, Europa y fiordos noruegos. Además de Asia, Australia, Nueva Zelanda y América del Sur.