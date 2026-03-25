Jochy Santos: escuela viviente de la Comunicación

Hace una semana, el país celebró uno de los galardones más merecidos que se han dado durante las ediciones de los Premios Soberano: el de Jochy Santos.

Muchas son las estatuillas que debe tener en su casa, pero ésta, que lo corona como ‘el gran soberano’, es la que lo catapulta como lo que realmente es, un referente de las buenas prácticas en el área de la comunicación.

Él no sólo sabe llegar al público de una manera genuina y divertida, sino que contribuye a que quienes como él, tienen esa facilidad, puedan ejercerla de una manera respetuosa, con altura, y con los conocimientos necesarios para sumar, no para restar.

Atento a chiste y a su risa sin igual ha dado cátedra de que es una escuela viviente de la Comunicación.

Una clara señal

Con esta acertada entrega, más que distinguir y reconocer los aportes de Jochy a lo largo de casi cinco décadas, los miembros de Acroarte mandaron una clara señal: los grandes soberanos no se ganan por ‘views’ o millones de seguidores.

Se logran con un trabajo basado en el respeto y, hecho con la intención de que con éste se transforme para bien, una sociedad.

Quedó evidenciado que ser un referente de esta área tan sensible, no es influenciar en la mente de los demás, sino en el comportamiento de una población expuesta a un mundo cada vez más convulso.

Nuestro nuevo soberano, sin duda alguna, ha utilizado sus dotes de modelo a seguir para influir en un amplio grupo de personas que procede de diferentes partes del país. No discrimina.

Ha sido obvio que el requisito vital que impone para darles “la patadita de la buena suerte”, es el trípode compuesto por la disciplina, el respeto y la pasión por lo que se hace.

Él sabe que en el país se ha monetizado la vulgaridad, pero no comulga con ello. Quienes no se acogen a sus reglas, sencillamente, no caben en “su escuela”.

La cereza del pastel

Quienes me conocen saben que tengo mi frase: “prefiero sumar con dureza que restar con delicadeza”. Basada en ella, puedo decir que, hubo muchas cosas que no me gustaron de la premiación.

Ahora bien, escuchar ese nombre, fue como un aliciente para calmar mi malestar ante los desaciertos observados. Y lo mejor, me sentí como en una ciudad fabulosa cuando escuché a una figura de la talla de Jochy Santos decir con tanta sencillez: “Me gustaría que se haga una comunicación con un poquito más de nivel y con respeto”. Sentenció su petición con un: “Eso es lo único que yo pido”.

Lo dijo como si se trata de una solicitud simple. No se imagina el peso que tiene el comentario de una persona como él que, a pulso, se ha ganado un espacio privilegiado en la sociedad dominicana.

Realmente, que este mensaje llegue en estos momentos tan difíciles en lo que a la Comunicación se refiere, al menos a mí, me satisfizo.

Fue, sin lugar a dudas, la cereza del pastel para cerrar la premiación. Felicidades para él. Y nuestro agradecimiento a Acroarte por reconocer la calidad y la trayectoria de una figura que prestigia la comunicación dominicana.