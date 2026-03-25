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Jardines del Recuerdo celebra 10 años en el corazón de Santiago

Ubicado en la urbanización Nicolas Vargas, la otra banda, se accede fácilmente a través de la Avenida Circunvalación y el Bulevar Hermanas Mirabal, a pocos minutos del Monumento a los Héroes

El parque está ubicado en la urbanización Nicolas Vargas, la otra banda

El parque está ubicado en la urbanización Nicolas Vargas, la otra bandaFuente externa

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Santo Domingo, RD

En su décimo aniversario el parque cementerio Jardines del Recuerdo agradeció a la comunidad de Santiago, y a las miles de familias que han depositado su confianza en este parque.

El parque cementerio fue construido hace diez años para honrar y brindar descanso a los seres queridos llamados por Dios.

Ubicado en la urbanización Nicolas Vargas, la otra banda, se accede fácilmente a través de la Avenida Circunvalación y el Bulevar Hermanas Mirabal, a pocos minutos del Monumento a los Héroes, y las nuevas estaciones del Teleférico y el Monoriel.

Las edificaciones, con su diseño arquitectónico vanguardista, han transformado la imagen de los cementerios para siempre.

Con más de 50 años de experiencia construyendo parques cementerios en Sudamérica y el Caribe, los promotores lograron crear un modelo innovador para brindar servicios de alta calidad a las familias. El parque cuenta con oficinas modernas y un elegante complejo de Capillas de Velacion.

Para los llamados a trascender se diseñaron los Mausoleos MAGNUS. Estos mausoleos están dedicados a honrar y recordar a quienes han liderado el crecimiento y progreso de Santiago .

Los Panteones Familiares, inspirados en el modelo exclusivo y privado de los parques cementerios americanos, ofrecen un espacio tranquilo y sereno para recordar y conectar espiritualmente con los que ya no están con nosotros.

Un extenso manto verde con árboles y grama rodea los lotes familiares, creando un ambiente de paz y tranquilidad, ideal para conmemorar y sentir la presencia de los seres queridos.

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