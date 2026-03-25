Escuela de China traduce al mandarín libro del embajador Manuel Morales Lama

La obra dominicana "Diplomacia Contemporánea: Teoría y Práctica para el Ejercicio Profesional", de la autoría del académico, consultor internacional y experimentado embajador de carrera dominicano, Manuel Morales Lama, fue traducida al mandarín.

Tanto dicha traducción al mandarín, como la presentación de la edición correspondiente de dicho libro en el citado idioma, han sido coordinadas por la profesora Meng Xiayun (Ph.D), actualmente directora del Centro de Estudios de los Países Hispanohablantes del ‘China Foreign Affairs University’.

La Academia CFAU (por sus siglas en inglés) es la institución oficial del gobierno chino dedicada a la formación de sus diplomáticos. Fundada en 1955.

La traducción contó con la colaboración del embajador de carrera de la República Popular de China Wang Xiaoyuan y fue impresa por la editora Shanghai People’s Publishing House, conforme al contrato suscrito entre Morales Lama y el presidente de esa institución, Wen Zeyuan.

El acto de puesta en circulación de la obra en República Dominicana, será anunciada oportunamente y será presidida por el embajador de la República Popular de China en nuestro país, S.E. Chen Luning..

Durante el acto de entrega, se resaltó el compromiso del diplomático con la promoción del país y su firme respaldo a las iniciativas que impulsan el posicionamiento del destino dominicano en escenarios internacionales.