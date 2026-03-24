Realizan pimeros estudios de función coronaria avanzada con tecnología CoroFlow en RD

Como un avance para la salud cardiovascular en el país, es como define el doctor Pedro Ureña y su equipo de especialistas, la realizaron con éxito de los primeros tres estudios de función coronaria avanzada utilizando el sistema CoroFlow.

Este sistema es una plataforma avanzada para realizar una evaluación fisiológica completa que abarca tanto los vasos epicárdicos como la microvasculatura.

Este procedimiento marca un antes y un después para los pacientes que sufren de dolor de pecho (angina), pero cuyos cateterismos tradicionales no muestran obstrucciones en las arterias principales.

Hasta ahora, estos pacientes quedaban sin un diagnóstico claro. Gracias a tecnología de vanguardia proporcionada, es posible detectar anomalías en los vasos sanguíneos más pequeños del corazón (microcirculación).

De acuerdo a lo expresado por el especialista, esta novedad hace justicia diagnóstica para el paciente dominicano. Él, junto a su equipo aplicaron este protocolo en tres pacientes, logrando identificar con precisión el origen exacto de sus síntomas mediante el uso de guías de presión y flujo de alta sensibilidad. Los estudios se hicieron con la colaboración de Reminter y tecnología de Abbott Vascular.

Beneficios

Esta novedad, sin duda, es un aliciente para los pacientes que ameriten de este tipo de recurso médico. Aquí sus beneficios:

Diagnóstico de lo ‘invisible’: Permite ver lo que un cateterismo común ignora: la disfunción microvascular y el vasoespasmo coronario.

Tratamiento a la medida: Al identificar el problema real, los pacientes reciben medicación específica, mejorando su calidad de vida y evitando infartos futuros.

Liderazgo Regional: Con este paso, el equipo de trabajo coloca a República Dominicana al nivel de los principales centros de excelencia de Europa y Estados Unidos.

“Nuestra meta es que ningún paciente se vaya a casa con dolor y sin respuestas. Con CoroFlow, finalmente podemos ver el panorama completo del corazón”, destacó el equipo médico tras concluir los procedimientos.