La palabra como soberanía: el rol de la literatura en la era de la IA

Los vientos de cambio que soplan en la actualidad nos conducen hacia una dislocación de la identidad humana frente a la técnica. No asistimos simplemente a una transición de herramientas, sino a una redefinición de aquello que nos otorga valor.

Desde una perspectiva antropológica, nos enfrentamos al desplazamiento de nuestra "facultad soberana", lo que genera una crisis existencial que resuena con los grandes hitos de la historia.

La Primera Revolución Industrial y el dominio de la máquina de vapor superaron la destreza física y manual del ser humano, alterando su sentido de propósito y su soberanía sobre la materia.

Hoy, con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), el ámbito intelectual experimenta una tensión similar: la automatización de la inteligencia y la creatividad, facultades que hasta ahora considerábamos el baluarte de lo humano.

El temor subyacente es que nuestras herramientas distintivas —el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la escritura— terminen reducidas a mercancías generadas por un algoritmo.

A lo largo de la historia y en momentos de transformación como este, la literatura ha sido un puente para comprender las sociedades, formar criterio y memoria colectiva.

Frente a esta realidad, la academia no debe optar por el divorcio con la tecnología ni por la capitulación ante ella. Por el contrario, debe reafirmar que la literatura, entendida como práctica de lectura profunda y escritura rigurosa, no compite con la IA; la dota de criterio. La formación literaria es, en esencia, un entrenamiento en la responsabilidad intelectual.

Esta es la visión de la Universidad Iberoamericana, Unibe, impulsada a través del Ciclo de Estudios Generales, y propone cinco pilares en los que la literatura fortalece la capacidad humana frente a la automatización:

• Discernimiento crítico. Leer literatura obliga a interpretar, inferir y contrastar perspectivas. Desarrolla la capacidad de detectar falacias y omisiones, competencias vitales para evaluar las salidas de una IA con rigor y no asumirlas como verdades automáticas.

• Precisión comunicativa. En una era de producción textual masiva y genérica, la diferencia profesional reside en la capacidad de construir coherencia y propósito. La escritura ensayística enseña a cuidar el registro y el impacto del lenguaje, habilidades que la IA procesa, pero no con intención.

• Conciencia ética. Las narrativas exponen dilemas humanos complejos que la técnica ignora. La literatura amplía la conciencia moral y prepara al estudiante para tomar decisiones éticas en entornos digitales, desde la transparencia en la autoría hasta el respeto a la verdad.

• Innovación e imaginación. La verdadera innovación surge de la capacidad de formular preguntas nuevas. La ficción entrena el diseño de escenarios y la exploración de consecuencias, permitiendo que la IA sea un apoyo estratégico y no un sustituto del pensamiento creativo.

• Autorregulación y atención. La lectura sostenida educa la paciencia cognitiva en un mundo de inmediatez. Sin la capacidad de prestar atención profunda, el criterio se desvanece y la tecnología se convierte en dependencia en lugar de una herramienta de apoyo.

Bajo esta convicción, Unibe celebra la Semana Literaria, un espacio académico y cultural que reúne a estudiantes, docentes y escritores para promover la literatura como una experiencia transformadora.

En su sexta edición, a realizarse del 23 al 26 de marzo, el lema es “Cada libro es un portal”. Está dedicada al escritor residente Moisés Santana y pone énfasis en la ficción como una de las vías más profundas que los estudiantes utilizan para interpretar y narrar la realidad.

La postura de la academia es clara: en tiempos de IA, la literatura no pierde relevancia; por el contrario, adquiere una urgencia renovada. Solo quien lee y escribe con rigor puede gobernar la tecnología con conciencia y humanidad.

La literatura seguirá siendo el portal que nos permite regresar a lo esencial mientras navegamos hacia el futuro.