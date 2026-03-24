Oración ante el conflicto

La Semana Santa se aproxima, para mucha gente es la oportunidad de viajar a las playas o a las montañas. Para otros, es un periodo de religiosidad, conmemorando el supremo sacrificio de Jesús.

En estos días, en que el mundo está presenciando un estallido de guerra sin precedentes, recogerse en oración es, a mi modo de ver, la mejor opción. Solo Dios que todo lo puede, nos concederá la gracia de frenar la locura que han abrazado los poderosos.

En una guerra no mueren los que la producen, mueren los inocentes y los soldaos enviados a luchar por una causa que ni siquiera les pertenece.

En estos días sagrados, podemos aprovechar para rogarle al Altísimoque haya paz en nuestro mundo, porque la guerra de una u otra manera nos afecta a todos.

Los precios de la gasolina se elevan, esto hace que los productos del diario vivir también se encarezcan. Además de la tensión que se respira y se siente al darnos cuenta que las potencias involucradas poseen armas atómicas.

La destrucción y la muerte nos alarma, aunque no lo queramos. Es hora de pedirle al Altísimo que interceda y se acabe una guerra insensata.

Estamos en una isla del Caribe, lejos de los conflictos, pero la tecnología contemporánea nos lo presenta con solo apretar un botón.

Además de nuestros problemas diarios con la luz, el agua y la carestía, en el ambiente se siente la pesadez de un conflicto altamente peligroso.

Esta Semana Santa definitivamente será en mi casa, de oración.