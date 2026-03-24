Gran Final de competencia regional de música clásica: Young Musician of the Caribbean Award

Los Jóvenes instrumentistas de la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba compiten esta noche en la Gran Final de la competencia regional de música clásica Young Musician of the Caribbean Award.

Tan importante actividad es organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana, en alianza con la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres, y la Bangor University, de Gales.¡Un respaldo a la juventud!

Un premio que proyecta las nuevas generaciones de intérpretes de la región. Tienes la oportunidad de asistir a este evento artístico que tiene lugar en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Será a las 7:00 de la noche.

Diccionario histórico, político y cultural

Una interesante selección de personalidades de República Dominicana, integran el Diccionario histórico, político y cultural (1492-2024), realizado por Cándido Gerón y publicado por el Archivo General de la Nación.

Son resúmenes, unos cortos, otros largos de personas que de una u otra manera han influido en el devenir nacional desde la llegada de los españoles, incluyendo datos sobre, por ejemplo, Caonabo.

Lo que me extraña es que no incluye a Rafael Herrera, entre otros. Un libro que puede servir como material de consulta a estudiantes y profesionales.

¿Quién fue la primera dominicana en volar en un avión?

Muchos sabemos que la primera mujer piloto dominicana fue Yolanda Vallejo, quien en la década de 1970 tuvo como instructor a Tirso García Fernández, tal como aparece en la foto del libro Historia de la Aviación Dominicana recién publicado por el Archivo General de la Nación, cuyo autor es Federico Fernández Sméster.

Lo que desconocíamos era el nombre de la primera mujer dominicana que voló en un avión. Según cuenta en el libro, fue María Girón de Natera, y no iba como pasajera sino como “prisionera de los invasores de 1916”. Era “esposa de Ramón Natera, líder de los mal llamados ´gavilleros´ del este”.

El documentado libro incluye varias anécdotas, aunque no da cabida a las elecciones que se llevaron a cabo en 1962 para sugerir, a solicitud del propio presidente del Consejo de Estado, quién podría ser el Jefe de Estado Mayor y quién Subsecretario de la FAD. Sobre la historia de la Aviación Militar Dominicana también ya han escrito libros Luis Puesán y Carlos Ortega Vergés.

Publicaciones del AGN en la web

Vale señalar, y esto es muy importante, que todas las “publicaciones, libros y boletines” del Archivo General de la Nación “pueden ser descargados en formato PDF” desde su página web www.agn.gob.do. La información me la da a conocer Karina Arias, encargada de Comunicaciones. ¡No desperdicies esta facilidad!