Durante su primer año de universidad, Elisabeth Bradley se inspiró para probar el levantamiento de pesas después de seguir en las redes sociales a una mujer que documentaba su transformación física, levantando pesas poco a poco.

Entonces, Bradley se encontró siendo la única mujer en el gimnasio de la Universidad Estatal de San Diego.

“Sentía que desentonaba mucho y pensé: ‘Bueno, voy a quedar como una tonta’”, dice. Intimidada por una sala llena de hombres musculosos que gruñían, se dirigió a la zona de cardio, imitando a innumerables mujeres que, por diversas razones, evitan las pesas libres y las máquinas.

Pero a medida que aumentan las investigaciones sobre los beneficios del entrenamiento de resistencia , los expertos dicen que es necesario cambiar algunas cosas en el gimnasio para que resulte más atractivo para las mujeres.

Michelle Segar, científica del comportamiento de la Universidad de Michigan que estudia los hábitos de ejercicio, afirmó que hacer el entorno más atractivo y familiarizar mejor a las mujeres con las pesas las animará a usarlas. Una mayor representación, a su vez, motivará a más mujeres a continuar.

¿Por qué las mujeres deberían levantar pesas?

Los Institutos Nacionales de la Salud recomiendan que todas las personas, tanto hombres como mujeres, realicen entrenamiento de resistencia al menos dos veces por semana. Esto incluye todo tipo de actividades que requieren fuerza física, como el uso de máquinas de pesas, bandas elásticas o ejercicios con el propio peso corporal, como flexiones y sentadillas.

Se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, mejora la movilidad a largo plazo y reduce la presión arterial, afirmó Brad Schoenfeld, profesor de ciencias del ejercicio en el Lehman College de Nueva York. Algunas investigaciones sugieren que las mujeres incluso podrían beneficiarse más que los hombres del entrenamiento con pesas, ya que previene la osteoporosis y la pérdida muscular relacionada con la edad, a las que las mujeres son más propensas, añadió.

“En definitiva, el entrenamiento de resistencia es una cura para todo tipo de problemas”, dijo Schoenfeld.

¿Por qué muchas mujeres no quieren hacer pesas?

Daisy Arauza, una madre de dos hijos de 30 años que vive en Menifee, California, practica Pilates y ejercicios cardiovasculares en casa utilizando vídeos y tutoriales en línea, y le gustaría invertir en una membresía de gimnasio para mejorar su fuerza y controlar su peso.

Pero le falta confianza, según dijo, y todavía no sabe lo suficiente sobre pesas y normas de comportamiento en el gimnasio.

“Me siento muy insegura por cómo luce mi cuerpo ahora mismo. Cuando pienso en el gimnasio, pienso en gente que ya está en mejor forma. Así que siento que tengo que adaptarme a ese estereotipo antes de poder sentirme cómoda entrenando en un gimnasio delante de otras personas”, dijo.

Según Bradley, todavía existe un estigma en torno a las mujeres que levantan pesas. Tras años de creer que la delgadez es el objetivo final, algunas piensan erróneamente que el entrenamiento de fuerza las hará lucir musculosas.

Schoenfeld afirmó que pocas mujeres deben preocuparse por desarrollar demasiada masa muscular, ya que es difícil para cualquiera ganar una cantidad significativa, especialmente para las mujeres, que tienen niveles más bajos de testosterona, la hormona que favorece el desarrollo muscular. Además, añadió que es fácil reducir la intensidad del entrenamiento si no se obtienen los resultados deseados: «Es muy, muy fácil perder músculo».

¿Qué pueden hacer los gimnasios y las mujeres al respecto?

Meses después de su mala primera impresión, Bradley compartió sus objetivos de entrenamiento de fuerza con un levantador de pesas de su residencia estudiantil, quien le enseñó los fundamentos del culturismo. Este impulso la inspiró a fundar Girl Gains, un club femenino de levantamiento de pesas que ahora cuenta con decenas de secciones en universidades de todo el país.

“Nos imponen otras cosas, como Pilates, cardio y yoga, pero se complementan entre sí”, dijo Bradley. “Estar más fuerte en el gimnasio te ayudará a progresar en Pilates. Tener músculo te ayudará a ser un corredor más rápido y mejor”.

Según los defensores de esta práctica, las mujeres que se inician en el entrenamiento de fuerza deberían hacerlo con un mensaje motivador y realista.

Según Segar, las sesiones de formación introductorias complementarias pueden ser útiles, pero una presentación superficial por parte de un entrenador con un atuendo revelador no lo será.

“La mayoría de las mujeres han intentado conseguir el cuerpo perfecto durante décadas, y eso solo les genera una sensación de fracaso”, afirmó. En lugar de centrarse en cómo les hace sentir el ejercicio, piensan en cómo las perciben los demás.

Las mujeres que encuentran una comunidad en el gimnasio trabajan juntas para alcanzar sus propios objetivos, fortalecerse y superarse a sí mismas, dijo Bradley. "Una de las cosas que siempre decimos es: '¡Te ves genial!'".

Gimnasios para mujeres y guarderías

Algunas mujeres descubren que pueden concentrarse mejor en su entrenamiento cuando no hay hombres cerca.

En el gimnasio Goddess Gym, exclusivo para mujeres, en Peterborough, Inglaterra, Charlie Sturgeon comentó que se siente más feliz que en los gimnasios mixtos, donde tuvo "experiencias bastante extrañas en las que la gente se quedaba mirándola fijamente, hacía muecas y hacía comentarios. Y aquí, al ser solo para mujeres, se siente un verdadero sentido de comunidad".

Algunos gimnasios intentan que las mujeres se sientan más cómodas ofreciendo servicio de guardería en sus instalaciones.

Michelle Kozak, de Phoenix, que tiene dos hijos pequeños, canceló su membresía cuando su gimnasio dejó de ofrecer servicio de guardería.

Y no se siente cómoda con la cultura extrema de los gimnasios.

“No quiero que el gimnasio defina toda mi personalidad”, dijo. “Solo quiero tener tiempo para priorizar mi salud”.