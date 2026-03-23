Iván Rondón presenta el libro “RS100”, un homenaje a la memoria y al legado familiar

El exsenador Iván Rondón Sánchez puso en circulación el libro “RS100: maravillosa historia de una familia hatomayorense”, una obra que narra la trayectoria de la familia Rondón-Sánchez y su legado social, profesional e institucional a lo largo de más de cien años en la provincia de Hato Mayor.

La presentación del libro se llevó a cabo en el Centro UASD Hato Mayor, donde autoridades, representantes del sector educativo, familiares de la familia Rondón-Sánchez y miembros de la comunidad, se reunieron para acompañar al autor en la publicación de una obra que él define como un homenaje a sus padres y a sus quince hermanos fallecidos.

Libro “RS100”Fuente externa

Rondón agradeció la presencia de las autoridades y del público, y recordó las circunstancias históricas y sociales en las que crecieron los hermanos Rondón-Sánchez.

Subrayó que, pese a las limitaciones de la época, lograron formarse como profesionales comprometidos con el país y con sólidos valores éticos. Asimismo, exhortó a las nuevas generaciones a fortalecer el patriotismo, la honestidad y el servicio a la comunidad.

“Lo que me inspiró a escribir este libro fue el amor fraternal y el deber de preservar la memoria familiar, como legado eterno para mis progenitores y hermanos”, indicó.

El coautor del libro, Cesáreo R. Guillermo Veloz, explicó el proceso de investigación y elaboración del texto, y resaltó que la obra recoge testimonios y memorias que reflejan valores como la honradez, el patriotismo, la solidaridad y el compromiso social que han caracterizado a la familia Rondón-Sánchez a lo largo de generaciones.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el bloque de testimonios ofrecidos por miembros de la familia, seguido por la intervención del presidente del Colegio Dominicano de Notarios, quien destacó el legado de Ponciano Rondón Sánchez, fundador de esa institución y miembro de la familia homenajeada.

Sobre Iván Rondón

Iván Rondón Sánchez es licenciado en Finanzas y administrador de empresas. Su extensa trayectoria de servicio público incluye los cargos de exsenador de la República, exdirector de CORDE, ex miembro del Bufete Directivo de la Cámara de Cuentas, y representante de la República Dominicana ante la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).