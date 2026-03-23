La gente toma un respiro del caótico ciclo de noticias en la naturaleza

Durante dos horas, Claire Jefferies quiso desconectar de la guerra en Irán y del aumento del precio de la gasolina para simplemente conectar con la naturaleza. Así que se regaló un baño de bosque.

“Cuando estoy aquí, es casi como si me rodeara una burbuja protectora”, dijo la directora de recursos humanos entre robles y magnolias en flor en el arboreto JC Raulston en Raleigh, Carolina del Norte. “Me brinda una protección”.

La sesión del domingo por la mañana estuvo dirigida por Shawn Ramsey, guía certificada de terapia forestal. Haciendo sonar una pequeña campanilla de latón, llamó a su grupo, una docena aproximadamente, para reunirse a meditar, realizar ejercicios de respiración y conectar con la naturaleza.

“Los invito a dedicar los próximos diez minutos a explorar esta zona”, dijo con los ojos cerrados. “Concéntrense en su respiración, en sus pasos. En todos los sonidos naturales que los rodean. Quizás también en los sonidos artificiales. Piensen en el ritmo natural del bosque y en cómo forman parte de él aquí, en este entorno urbano y boscoso”.

Basada en la práctica japonesa de bienestar Shinrin-yoku, se sabe que esta actividad reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, disminuye la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico.

Aunque el arboreto se encuentra en una zona concurrida de una ciudad en crecimiento, Ramsey afirmó que los beneficios de desconectar y conectar con la naturaleza son los mismos. Guió al grupo de unas doce personas por los distintos jardines, invitándolos a estrujar ramitas de coníferas entre los dedos y olerlas, o simplemente a tocar los árboles.

“Como saben, en estos tiempos hay mucho estrés, ansiedad y caos”, dijo. “Y la gente busca maneras de sobrellevarlo”.

El investigador de seguridad en el transporte, Alan Mintz, vino con un amigo. Hubo que recordarle que dejara de hablar de noticias en la entrada.

“Creo que es importante que la gente aproveche la oportunidad de estar en espacios naturales, tanto para desconectar y relajarse, como para que les resulte más fácil interactuar con los demás”, dijo mientras permanecía de pie bajo la luz tamizada que se filtraba entre los árboles. “Y para tomarse un momento para apreciar la belleza. De esa forma, espero que puedan conservar esa experiencia y desarrollar un mayor aprecio por otras personas y otras culturas con las que quizás estén menos familiarizados”.

Jefferies tuvo que recordarle a un amigo que dejara de hablar de noticias mientras caminaban bajo el dosel que se mecía suavemente.

“Volver a centrarnos en pasar tiempo en la naturaleza y en su poder curativo, y recordar que formamos parte de algo más grande, que todos estamos conectados”, dijo la madre de un niño de 9 años. “Y que nuestras acciones tienen un impacto real en el mundo. Y no hay mejor lugar para comprobarlo que aquí, donde se puede apreciar toda la interconexión y cómo la vida vegetal se sustenta mutuamente de forma natural. No se les pide más de lo que necesitan”.